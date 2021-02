Ethias betaalt overheden dividend van ruim 100 miljoen

De verzekeraar kan voor het eerst in bijna 13 jaar een dividend uitkeren nadat een dalend aantal auto-ongevallen en het herstel van de beurzen de nettowinst vorig jaar hebben opgekrikt.

Over heel 2020 boekte Ethias een nettowinst van 205 miljoen euro, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder en ook hoger dan de verzekeraar zelf had verwacht.

Net zoals bij Ageas, dat woensdagochtend kon uitpakken met een recordresultaat, is de winsttoename bij Ethias grotendeels te danken aan de goede gang van zaken in de tak schadeverzekeringen. Daar steeg de operationele winst met bijna een derde naar 170 miljoen euro. In de tak levensverzekeringen steeg de operationele winst licht naar 64 miljoen euro.

205 miljoen Ethias boekte vorig jaar een nettowinst van 205 miljoen euro, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder.

Opmerkelijk is dat Ethias dat degelijke jaarrapport deels te danken heeft aan de pandemie. Door de crisis en de lockdown waren minder wagens op de baan. Daardoor waren er ook minder auto-ongevallen waarvoor Ethias een schadevergoeding moest uitkeren aan zijn klanten.

Helemaal coronavrij was Ethias vorig jaar niet: de zware turbulentie op de beurzen in de aanloop naar de crisis woog in de eerste jaarhelft op de cijfers van de levensverzekeringstak. Maar het beursherstel dat daarop plaatsvond, maakte dat Ethias die tegenvaller over de rest van het jaar voldoende kon compenseren.

Tweede poging voor dividend

Ethias stelt voor dat het een dividend van 103 miljoen euro zal uitkeren. Tweede poging, want vorig jaar had de verzekeraar ook al laten verstaan dat hij 100 miljoen zou laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders.

Maar nadat de Nationale Bank de verzekeraars tijdens de coronacrisis had aangemaand hun cash tijdelijk op zak te houden, zette Ethias zijn plannen on hold. In januari kondigde de Nationale Bank aan dat de meest solvabele verzekeraars wel een beperkt dividend mogen uitkeren.

Als de Nationale Bank daar definitief groen licht voor geeft, is dat een meevaller voor de Vlaamse, Waalse en federale overheden. Die bezitten samen 95 procent van de verzekeraar en krijgen voor het eerst zicht op geld sinds ze de verzekeraar in 2008 moesten redden.

95% De federale, Vlaamse en Waalse overheid bezitten samen 95 procent van Ethias. De resterende 5 procent is in handen van Ethiasco, waarin vooral gemeentebesturen zitten.

Ethias betaalde sindsdien wel dividenden, maar die waren bestemd voor Vitrufin. Die tussenholding boven Ethias gebruikte dat geld om een obligatielening af te betalen. Nu die afgelost is, kunnen de dividenden rechtstreeks aan de overheden worden uitgekeerd.

Is er nog ruimte voor een 'inhaaldividend', aangezien Ethias de beloofde cash over het boekjaar 2019 op zak moest houden onder druk van de toezichthouder? 'Dat is op dit moment niet gepland', zegt een woordvoerder van Ethias. 'We kunnen daar nog geen standpunt over innemen omdat we de voorwaarden moeten kennen die de toezichthouder naar voren schuift.'

Vorige maand bleek dat de federale regering aan het bestuderen was wat ze met haar belang van 31,66 procent in Ethias ging doen. CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem bevestigde zelfs dat de markt werd afgetast, maar voorstellen voor een eventuele verkoop van de verzekeraar stootten al snel op een 'non' van de PS. Ook in de Waalse en de Vlaamse regering lijkt er weinig animo om te verkopen.