Ethias doet eerste miljoeneninvestering sinds crisis

De verzekeraar wordt voor een derde eigenaar van de bijstandspecialist IMA Benelux. Het is meteen de eerste grote investering voor Ethias, dat tien jaar geleden nog moest worden gered met overheidsgeld.

Ethias wordt voor 33 procent eigenaar van IMA Benelux, een dochter van de gelijknamige Franse wereldspeler die gespecialiseerd is in onder andere pechhulp, reisbijstand, medische assistentie thuis en woningbijstand.

Philippe Lallemand CEO Ethias

Hoeveel Ethias precies op tafel legt voor dat belang, maakt de groep niet bekend. Er wordt nog onderhandeld, al is er wel al een princiepsovereenkomst bereikt. Volgens CEO Philippe Lallemand gaat het om een investering van 'enkele miljoenen'.

Tot op vandaag zat IMA Benelux in de handen van zijn Franse moedergroep en de Belgische verzekeringsgroep P&V. Beiden hadden de helft van de aandelen. Door de deal veranderen die verhoudingen: Ethias en P&V bezitten elk 33 procent, het Franse IMA controleert 34 procent. P&V is ook voor een klein deel aandeelhouder van de moedergroep IMA, wat niet zo is voor Ethias. Al sluit die niet uit dat dat op termijn kan gebeuren.

Verzekeraars als klusjesman

De deal die Ethias vrijdag bekendmaakte, past in een ruimere trend waarbij verzekeraars steeds meer inzetten op extra services voor hun klanten. Veel spelers hebben al een 'interne klusjesdienst' op poten gezet waar klanten beroep op kunnen doen als ze schade lijden.

In het verlengde daarvan lanceerde Belfius' verzekeringspoot vorig jaar een platform dat mensen moet helpen sneller een loodgieter of schilder te vinden. AG Insurance werkt aan een service die ouderen moet helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

'Deze samenwerking laat ons ook toe veel verder te gaan dan alleen de financiële afhandeling van schade', zegt Lallemand. 'Als je fiets stuk is, zit je er als klant in eerste instantie misschien meer mee verveeld dat je moeilijker op je werk geraakt en ben je niet bezig met wanneer je wordt terugbetaald. Ethias stond al in voor bijstandsverlening bij schade, maar door met een wereldspeler als IMA samen te werken, kunnen we veel meer doen.'

