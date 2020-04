Ethias laat helft personeel voortaan thuiswerken

Ook als de lockdownmaatregen ooit helemaal zijn opgeheven, laat Ethias wellicht de helft van zijn werknemers thuiswerken, zegt topman Philippe Lallemand. De storm op de beurzen woog in het eerste kwartaal zwaar op de resultaten van de verzekeraar.

Bijna alle 1.800 werknemers van Ethias werken van thuis uit sinds de coronacrisis midden maart losbarstte. Maar een snelle terugkeer naar de situatie van voordien is uitgesloten, zegt Philippe Lallemand, de topman van de verzekeraar.

Terwijl de Nationale Veiligheidsraad vanaf 4 mei de lockdown in België versoepelt, laat Ethias om veiligheidsredenen de helft van zijn werknemers thuiswerken. 'Het virus stopt niet met werken op 4 mei', zegt Lallemand. 'We delen onze werknemers in twee groepen op. Een team A en een team B, die dan om beurten naar hun kantoor gaan.' Wellicht zal die manier van werken nog een lange tijd aanhouden, zegt Lallemand, dus ook als de lockdownmaatregelen ooit helemaal worden opgeheven. 'We nemen die beslissing ook zodat onze werknemers een beter evenwicht kunnen vinden tussen hun werk en hun privéleven.'

Zwaar eerste kwartaal

Dankzij een stevige groei in levensverzekeringen en een betere gang van zaken in de schadetak steeg de nettowinst vorig jaar met 16 procent naar 212 miljoen euro, maakte de groep woensdag bekend. Die prestatie wordt volledig overschaduwd door wat haar te wachten staat door de coronacrisis. 'Het is te vroeg om te zeggen hoe groot de schadeclaims van onze klanten zijn, ook omdat door de lockdownmaatregelen alle niet-dringende aangiftes worden uitgesteld', zegt Lallemand. 'Maar het eerste kwartaal was niet goed. De situatie op de financiële markten was zo catastrofaal dat onze resultaten zo'n 20 miljoen euro lager uitvallen dan gebudgetteerd.'

De verzekeraar had eerder gehoor gegeven aan de oproep van de toezichthouders geen dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders - Vlaanderen, Wallonië en de federale overheid bezitten 95 procent - tijdens de coronacrisis. De groep had een dividend van 100 miljoen in het vooruitzicht gesteld, maar dat wordt dus on hold gezet.

Extra gestes