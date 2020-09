Ethias profiteert van lege lockdownwegen

Ethias puurde in de eerste zes maanden van dit jaar meer winst uit zijn verzekeringsactiviteiten omdat tijdens de lockdown minder auto- en arbeidsongevallen gebeurden.

Omdat Ethias minder schade moest uitkeren aan zijn klanten zag het nummer drie op de Belgische verzekeringsmarkt zijn operationeel resultaat in de eerste jaarhelft uitkomen op 115 miljoen euro. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat cijfer had nog hoger kunnen liggen als ons land begin dit jaar niet was getroffen door een reeks zware stormen, laat Ethias nog weten.

Netto zag Ethias zijn halfjaarresultaat wel dalen, van 133 miljoen euro in 2019 naar 105 miljoen euro. Die terugval is grotendeels te wijten aan de forse daling van de beurzen in de aanloop naar de lockdown.

Ethias zag zijn premie-inkomsten wel met 3 procent stijgen over de eerste drie maanden van het jaar. Dat is vooral te danken aan een forse toename van de premies in de tak levensverzekeringen. Door een forse klim van eenmalige premies die grote ondernemingen hebben betaald voor de verzekeringsplannen voor hun werknemers, stegen de inkomsten hier met 13 procent naar 630 miljoen euro.

In het nieuwe regeerakkoord wordt Ethias niet expliciet vermeld. Dat wijst erop dat de federale overheid niet gehaast is met een eventuele verkoop van de verzekeraar en aan boord wil blijven om later alsnog dividenden te innen.

De tak schadeverzekeringen kreeg weliswaar minder claims te verwerken, maar de coronacrisis liet op een andere manier sporen na. De premie-inkomsten slonken met 3 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar en kwamen uit op 886 miljoen euro.

Dividend

Tijdens de lockdown had Ethias al gehoor gegeven aan de oproep van de toezichthouders om geen dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. Ethias had een dividend van 100 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld, maar zette dat on hold. Dat is een streep door de rekening van de Vlaamse, Waalse en federale overheden die samen 95 procent bezitten van de verzekeraar.