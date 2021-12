Ethias strikt Wout Van Aert als ambassadeur

Wout Van Aert onlangs in actie in Italië.

De verzekeraar Ethias heeft een deal gesloten met Wout Van Aert. De wielrenner en veldrijder figureert volgend jaar als ambassadeur van het bedrijf.

Dat zal gebeuren in communicatiecampagnes, als zichzelf of in de vorm van zijn eigen, geanimeerd 3D-figuurtje. Ethias werkt al langer met dergelijke figuurtjes. Van Aert wordt voor die gelegenheid omgetoverd tot Ethi.

De verzekeraar zegt dat hij en de topsporter elkaar vinden 'in de waarden menselijkheid, engagement en enthousiasme, in ons streven om enkel voor het beste te willen gaan en in een groot hart voor sport'. Volgens Ethias is Van Aert de uitgelezen persoon om het motto van de groep, 'Samen mens durven zijn', uit te dragen.

Judoka

'Ook willen we bij Ethias mensen aanzetten te bewegen en zich op een ecologische manier te verplaatsen. De fiets is daarvoor het uitgelezen hulpmiddel en wie is er meer geknipt dan onze Belgische trots Wout van Aert om zin te geven om meer te fietsen?', zegt Philippe Lallemand, de CEO van Ethias.

Ethias is al lang actief als partner van sportfederaties en -wedstrijden. Het werkt ook samen met judoka Matthias Casse, de wereldkampioen in zijn gewichtsklasse. Andere verzekeraars zijn ook actief in de sportwereld. Zo maakte Baloise onlangs bekend dat topturnster Nina Derwael de komende drie jaar merkambassadrice wordt van de Belgische tak van de Zwitserse verzekeraar.