Ethias verkoopt laatste pakket First-rekeningen

Met de verkoop van zijn overblijvende First-rekeningen sluit Ethias een belangrijk hoofdstuk af. Klanten met een First-rekening zien hun tegoeden niet langer gegarandeerd door de overheid.

Ethias kondigde vandaag aan dat het het resterende deel van zijn beruchte First-rekeningen heeft verkocht aan zijn Ierse sectorgenoot Laguna Life. Met de deal weet Ethias een belangrijk hoofdstuk af te sluiten.

Met een gegarandeerde rente van gemiddeld 3,46 procent was de First A-spaarrekening jarenlang een groot succes voor Ethias. Maar in het huidige lagerenteklimaat werd de formule een blok aan het been voor Ethias.

Om de First-last te verminderen, lanceerde Ethias de voorbije jaren meerdere terugkoopacties. Na de zevende een laatste terugkoopactie afgelopen zomer was de First-portefeuille van Ethias in drie jaar tijd gekrompen van 3 miljard euro naar minder dan 200 miljoen euro. Omdat sommige klanten in de maanden na de terugkoopactie alsnog hun geld van hun rekeningen haalden, en door overlijdens, kromp de First-rekening verder tot 176 tot 175 miljoen euro.

Vorig jaar kondigde Ethias aan dat het op zoek ging naar een overnemer voor de overblijvende First-portefeuille. Die zoektocht duurde langer dan verwacht.

Monument RE

Dankzij de deal met Laguna Life kan Ethias de First-pagina eindelijk omdraaien. Voor welk bedrag Laguna Life de beruchte First-portefeuille overneemt, wilde Ethias maandag niet bekendmaken.

Laguna maakt deel uit van Monument Insurance DAC. Dat is de Ierse dochter van Monument RE, een herverzekeraar uit Bermuda die overigens ook een vestiging heeft in België.

Als de toezichthouders de deal goedkeuren, zullen Ethias' First-rekeningen worden omgedoopt tot Laguna Life DAC. Ethias verwachten dat de toezichthouders in het derde of vierde kwartaal hun fiat zullen geven voor de verkoop.

Geen waarborg

De voorwaarden van de contracten zullen niet worden aangepast, klinkt het in een persbericht. Daarop is wel één cruciale uitzondering. De ongeveer 4.400 spaarders die nog een First A-rekening bezitten, moeten vaststellen dat hun tegoeden voortaan niet meer onder het Belgische waarborgstelsel vallen. Dat stelsel garandeert tegoeden tot 100.000 euro op gereglementeerde rekeningen. Maar omdat Ierland geen gelijkaardig systeem kent, valt die zekerheid weg.

Een complete verrassing is dat niet. Toen Ethias vorig zomer zijn zevende een laatste uitkoopactie lanceerde, waarschuwde de verzekeraar er al voor dat spaarders geen aanspraak meer zouden maken op een waarborgregeling als er een buitenlandse overnemer zou opduiken.