Ethias-veteraan weg uit directiecomité verzekeraar

Ethias-veteraan Benoit Verwilghen, die in 2017 in troebele omstandigheden naast de functie van CEO greep, vertrekt uit het directiecomité van de verzekeraar.

De opvallendste wijziging is dat vice-CEO Benoit Verwilghen, die aan boord is sinds 2008 en daarmee bijna de laatste veteraan is in de dagelijkse leiding van de groep, vertrekt uit het directiecomité. Hij gaat EthiasCo leiden, de coöperatieve waarin de historische aandeelhouders van Ethias, de lokale besturen, gegroepeerd zijn. EthiasCo heeft nog 5 procent van de groep in handen.

Vuile oorlog

Het is niet duidelijk waarom de 62-jarige Verwilghen vertrekt. Hij was vrijdag niet meteen bereikbaar voor commentaar. In 2016 ging hij ad interim Ethias leiden toen CEO Bernard Thiry wegens een gerechtelijk dossier moest vertrekken. Maar in de strijd om het CEO-schap in 2017 moest Verwilghen de duimen leggen voor Lallemand in wat destijds een 'vuile oorlog' aan de top van het bedrijf werd genoemd. Toch bleef hij trouw op post als vice-CEO.