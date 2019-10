Ethias zet consultants aan de kant

De lage rente en de snellere digitalisering zetten de verzekeraar ertoe aan zijn organisatie tegen het licht te houden. Het mes gaat in de managementlagen en de consultants moeten opstappen.

Ethias, dat vorige maand nog zijn honderdste verjaardag vierde, wil zijn bedrijfsstructuur vereenvoudigen om sneller in te spelen op de ultralage rentestanden en - vooral - het veranderende gedrag van zijn klanten. 'Die willen niet langer gewoon online producten kunnen kopen, ze willen in hooguit vijf clicks een volledig overzicht van hun financiële situatie en extra services aangeleverd krijgen,' stelt topman Philippe Lallemand vast.

Om daar beter op in te spelen lanceerde Ethias een actieplan dat moet verzekeren dat de afdelingen van de groep productgerichter werken, dat bepaalde taken verder worden geautomatiseerd en dat efficiënter wordt gewerkt met data.

Met dat doel voor ogen wil Lallemand snoeien in het aantal managementlagen. Tegelijk zal de groep het voortaan met beduidend minder consultants moeten doen. 'Natuurlijk speelt mee dat we daarmee de kosten kunnen drukken', zegt Lallemand. 'Maar ik vind ook dat we de zaken die we strategisch belangrijk vinden intern moeten ontwikkelen, door specialisten die op onze eigen payroll staan. Niet door persoon x of y die eigenlijk buiten het bedrijf staat.'

KBC als inspiratie

Spoken uit het verleden Ethias stroomlijnt zijn organisatie, maar hier en daar blijven de spoken uit het verleden rondwaren. Ethiasco, het aandeelhoudersvehikel van steden en gemeenten, werkte tot voor kort met een raadgevend comité waar maar liefst 37 bestuurders in zetelden, doorgaans lokale politici. Intussen is dat comité verveld tot een 'Client Board', dat afgelopen september zijn eerste vergadering hield. Maar met twintig leden gaat het toch nog altijd om een uit de kluiten gewassen adviesorgaan. De bestuursleden komen vier keer per jaar samen en ontvangen geen loon, wel een beperkte forfaitaire vergoeding per vergadering, klinkt het bij Ethias. Onder de bestuurders bevinden zich de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis, de Brugse CD&V-schepen Dirk De fauw en Limburgs Open VLD-boegbeeld Patrick Dewael. Die neemt zijn mandaat wel niet op zolang hij voorzitter is van de Kamer.

De oefening bij Ethias doet sterk denken aan de reorganisatie die de bank-verzekeraar KBC eerder dit jaar doorvoerde. Om sneller in te spelen op de digitalisering en de kosten te drukken snoeide ook KBC in het aantal managementlagen en kondigde het aan de komende drie jaar 1.400 banen te schrappen in België.

Lallemand geeft grif toe dat hij de mosterd heeft gehaald bij KBC-topman Johan Thijs, al benadrukt hij dat geen extra banen verdwijnen boven op het eerder aangekondigde aantal. Eind 2018 telde Ethias 1.829 werknemers, via natuurlijk verloop wordt dat aantal tegen eind 2020 teruggebracht naar 1.600.

Ook in de aandeelhoudersstructuur wordt gesnoeid. Sinds Ethias in 2008 met belastinggeld werd gered, is de groep in handen van de Vlaamse, Waalse, federale overheid (elk voor 31,66 procent) en Ethiasco (5 procent), waarin vooral lokale besturen zetelen.

Die aandeelhouders controleren Ethias niet rechtstreeks, maar via de verder overbodige tussenholding Vitrufin. Enkele jaren geleden waren de overheden al overeengekomen Vitrufin op te doeken, en dat plan is nu definitief goedgekeurd door de Nationale Bank. Later deze maand zullen de aandeelhouders eindelijk het licht op groen zetten om Vitrufin op te doeken, laat Lallemand weten.

Nog meer shoppen?

Ethias blijkt er een degelijke eerste jaarhelft op te hebben zitten. Dankzij een stevige meerwaarde op de verkoop van een kantoorcomplex in Luxemburg boekte de verzekeraar in de eerste zes maanden een nettowinst van 133 miljoen euro, bijna het dubbele van in de eerste helft van 2018. De operationele winst viel over dezelfde periode wel terug van 105 naar 100 miljoen euro, wat voor een flink stuk te wijten was aan hogere kosten in de tak levensverzekeringen.

In juni kondigde Ethias aan dat het een belang nam in de bijstandsspecialist IMA Benelux. De eerste grote investering sinds de crisis. Lallemand overweegt nog meer te shoppen. Zo sluit hij niet uit dat Ethias de volledige controle neemt over de Luikse IT-reus NRB.

Vandaag is die groep al voor 68 procent in handen van Ethias. 12 procent zit bij de in opspraak geraakte Luikse groep Nethys. 'Het zou alleszins gemakkelijker zijn als NRB helemaal van ons is. De groep draagt ook bij aan de winst van Ethias. Vorig jaar ontvingen we 10 miljoen euro aan dividenden van NRB. Dit jaar moet dat 15 miljoen worden.'