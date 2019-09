Etienne de Callataÿ & co beheren 600 miljoen na drie jaar

Drie jaar na de oprichting nadert Orcadia Asset Management bijna 600 miljoen euro aan vermogen onder beheer. Toch wordt het belang van omvang in de sector overschat, zegt voorzitter Etienne de Callataÿ.

Medio 2016 richtten enkele voormalige leden van Bank Degroof hun eigen vermogensbeheerder op. Ze vertrokken kort na de fusie met Petercam. Het gaat om Etienne de Callataÿ (oud-hoofdeconoom van Degroof), Geert De Bruyne (ex-baas van Degroof Luxemburg), Jacky Goossens en Patrick Keusters.

Orcadia beheert een patrimoniaal fonds en doet ook aan discretionair beheer. Het huisfonds kreeg onlangs zijn eerste 'sterren'. Het waren er vier (op een maximum van vijf) van het fondsenratingbureau Morningstar. 'We hebben het goed gedaan', zegt Geert De Bruyne, de CEO van Orcadia. 'Er wordt vaak gezegd dat omvang belangrijk is in vermogensbeheer. Dat is fout. Er bestaat een illusie over schaalvoordelen in onze sector', zegt de Callataÿ.

'We hebben 570 miljoen euro onder beheer. De eerste helft van 2019 was ons beste halfjaar met 120 miljoen euro aan netto-instroom', zegt De Bruyne, die erop wijst dat het bedrijf sinds 2017 winstgevend is. 'Niet slecht voor een bedrijf dat niet adverteert, nietwaar?'

Tot nu toe teerde Orcadia vooral op de bekendheid van de Callataÿ. Orcadia wierf zopas zijn eerste zuivere commerciële medewerker aan, waardoor het personeelsbestand is opgelopen tot elf. De nieuweling zal proactief institutionele instellingen afschuimen, met de nadruk op liefdadigheidsinstellingen, stichtingen en congregaties. Orcadia specialiseert zich in duurzaam beleggen.

