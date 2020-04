Euroclear bergt beursplannen voorlopig op

Meer dan een jaar geleden raakte bekend dat Euroclear overweegt een minderheidsbelang te verkopen of een beursgang in de steigers te zetten. Enkele aandeelhouders willen immers uit het kapitaal stappen van het Brussels bedrijf dat vorig jaar 239 miljoen effectentransacties afhandelde ter waarde van 837.000 miljard euro.

Uit het eerste kwartaalrapport blijkt nu dat de raad van bestuur van Euroclear al in december de studiefase van het proces heeft afgerond. ‘Maar gezien het huidige onzekere klimaat heeft de raad van bestuur beslist alle werkzaamheden rond een liquiditeitsinitiatief stop te zetten’, luidt het nu. ‘We zullen wachten tot de economische activiteit en de marktstabiliteit duurzaam zijn hersteld om ons opnieuw over deze kwestie te buigen.’

Uitzonderlijke groei

Die groei is uitsluitend te danken aan de tak Bedrijfsopbrengsten, die zijn inkomsten met 15 procent zag opveren tot 321 miljoen euro. ‘Dat is hoger dan ons groeitraject op lange termijn. De activiteiten zijn sinds kort aan het normaliseren en de volumes keren terug naar de gebruikelijke niveaus’, luidt het.

Lagere rente-inkomsten

Dividend opgeschort

Hoewel topvrouw Lieve Mostrey benadrukt dat Euroclear voldoende robuust is, is wel beslist de goedkeuring van het dividend over 2019 voorlopig op te schorten tot het vierde kwartaal. De groep was van plan 60 procent van haar nettowinst van vorig jaar (431 miljoen euro) uit te keren. Daardoor zouden de aandeelhouders, waaronder de federale overheid en BNP Paribas Fortis, kunnen rekenen op een dividend van 82,40 euro per aandeel. Maar op die uitkering zullen de aandeelhouders nog enkele kwartalen moeten wachten.