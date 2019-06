Euroclear: de grootste ijsfabriek van Brussel

Hoe zorg je dat een business die jaarlijks goed is voor 230 miljoen effectentransacties niet in de soep draait tijdens een hittegolf? Euroclear, een financiële mastodont in hartje Brussel, heeft er een opvallend klassieke remedie voor: een ijskelder.

Een oplossing die behoorlijk ‘old school’ klinkt voor een bedrijf dat gezien wordt als een van de cruciale schakels in het internationale financiële verkeer. Euroclear is dan wel niet bekend bij het grote publiek, elke belegger komt er indirect mee in contact. Euroclear verzekert mee dat kopers van aandelen, fondsen of obligaties hun effecten krijgen, en dat verkopers in ruil geld op hun rekening gestort zien.

In die ‘settlement’-business, zoals dat in het jargon heet, is Euroclear incontournabel. De groep verwerkte vorig jaar liefst 230 miljoen effectentransacties, goed voor in totaal 791.000 miljard euro. Met 28.800 miljard euro aan effecten onder beheer is ze ook ’s werelds grootste bewaarhuis.

IJsklomp van 700 kubieke meter

De servers die Euroclear daarvoor in huis heeft, worden niet afgekoeld met een klassieke airco. Aan zijn hoofdkantoor in de Brusselse Noordwijk stockeert de groep zo'n 700 kubieke meter aan ijs dat moet vermijden dat servers oververhit raken en dat koeling biedt in de rest van het gebouw.

We maken hier elke dag onze eigen ijsberg in de kelder. Vincent Delcour Verantwoordelijke facilities Euroclear

Op de derde kelderverdieping van het Euroclear-kantoor staat een zevental grote containers loeihard te brommen. 'Ice chillers', ijsmakers, van het Amerikaanse industriebedrijf Baltimore Aircoil, leert een wat versleten opschrift. 'Eigenlijk zijn dat grote bakken met water', legt verantwoordelijke Vincent Delcour van Euroclear uit.

'Daar zitten grote buizen in, waardoor we een stof met koelvloeistof laten lopen. 's Nachts brengen we de temperatuur van die vloeistof terug tot 7 graden onder nul, waardoor zich ijs vormt rond de buizen. We bouwen hier dus onze eigen ijsberg.'

Schermvullende weergave Een van de 'ijsmachines' van Euroclear. ©Kristof Van Accom

Overdag begint het ijs te smelten, en wordt het smeltwater rondgepompt naar de koelsystemen die in heel het gebouw zijn geïnstalleerd. 'Zo beschik je over een duurzame oplossing voor de koeling als je met een stroompanne zit', zegt Delcour. 'Als het zo heet is als vandaag, merken we wel dat we deels moeten terugvallen op een klassiek aircosysteem om oververhitting te vermijden.'

Schermvullende weergave De hoofdzetel van Euroclear aan de kleine Brusselse Ring wordt al sinds begin jaren '90 gekoeld via een ijsmachine in de kelderverdieping. ©Belga

Wall Street