Euroclear verhuist naar Brussel

Euroclear heeft in België al haar belangrijkste activiteiten. Maar nu verhuist ze ook haar hoofdzetel naar onze hoofdstad. Het 50 jaar oude bedrijf heeft sinds jaar en dag haar hoofdzetel in Londen en betaalt belastingen in Zwitserland. De hoofdzetel verhuist naar Brussel en voortaan zal het bedrijf ook fiscaal gevestigd zijn in ons land.