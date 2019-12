Euroclear wacht met beslissing beursgang

De Belgische financiële reus stelt de beslissing over de hertekening van zijn aandeelhoudersstructuur uit. Pas over enkele maanden moet duidelijk worden of de groep naar de beurs trekt of een blok aandelen verkoopt.

Euroclear, dat als cruciaal geldt voor de werking van 's werelds belangrijkste beurzen, buigt zich al een tijdje over zijn toekomst. De groep, met hoofdzetel in Brussel, heeft liefst 115 aandeelhouders, waaronder veel internationale banken en beurshuizen. Maar meerdere van die partijen hebben al te kennen gegeven dat ze hun belang in Euroclear van de hand willen doen.

De voorbije maaanden boog de raad van bestuur van Euroclear zich al meerdere keren over hoe dat moet gebeuren: door een deel van de groep naar de beurs te brengen of door een pakket aandelen te verkopen aan andere investeerders?

Normaal zou Euroclear in de tweede helft van dit jaar de knoop doorhakken. Maar de Britse zakenkrant Financial Times meldt nu dat de beslissing later valt. Pas over enkele maanden zou er meer duidelijkheid komen.

Belgische interesse

Vorige week nog meldde De Tijd dat Euroclear alvast kon rekenen op veel Belgische interesse. Vier verzekeraars (AG Insurance, de de verzekeringspoot van Belfius, de Federale en Ethias) zouden samen met de overheidvehikels FPIM en PMV willen samenwerken om een belang van 10 procent te nemen in Euroclear. FPIM, de investeringsmaatschappij van de federale overheid, houdt vandaag al een belang aan van 2,6 procent in Euroclear.

Maar ook meerdere private equitygroepen azen op een belang in Euroclear. Onder meer de investeringsfondsen Hellman & Friedman, CVC en het Singaporese staatsfonds GIC toonden hun interesse.

Boekhouder van de beurs

Bij het grote publiek is Euroclear niet bepaald een bekende speler te noemen. Maar de groep speelt wel een cruciale rol achter de schermen van de financiële wereld. Als 'boekhouder van de beurs' zorgt Euroclear ervoor dat wie effecten koopt, die op het einde van de dag ook ontvangt, terwijl verkopers zeker zijn dat ze in ruil daarvoor hun geld ontvangen.