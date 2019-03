Euroclear wikkelt in recordjaar 10 keer wereldwijd bbp af

Euroclear, het in Brussel gevestigde afwikkelcentrum voor effectentransacties, bracht vorig jaar voor 791.000 miljard euro transacties tot een goed eind, een stijging met 8 procent. Dat bedrag komt overeen met tien keer het wereldwijde bru­to bin­nen­lands pro­duct (bbp).

Euroclear kende in 2018 een recordjaar. De inkomsten stegen met 9 procent tot 1,34 miljard euro. De kosten bleven met 814 miljoen euro relatief stabiel. Dat resulteerde in een forse klim van het onderste lijntje in de resultatenrekening: de nettowinst spurtte 36 procent hoger tot 322 miljoen euro. Per aandeel dikt de nettowinst 21 procent aan. Euroclear profiteerde onder meer van de stijgende activiteit bij klanten uit de groeilanden en de hogere rente in de VS.

Euroclear is een zogeheten settlementhuis voor de afwikkeling van de internationale effectenhandel. Een settlementinstelling regelt de gelijktijdige uitwisseling van cash en effecten. Het ziet er met andere woorden op toe dat de koper zijn aandelen, fondsen of obligaties krijgt, en de verkoper zijn geld

Daarnaast bouwde de groep een hele reeks andere activiteiten uit als dienstenleverancier aan de financiële wereld. De instelling staat in voor de bewaargeving van effecten, met diensten als couponbetalingen, het lenen en ontlenen van aandelen of obligaties, of het beheer van onderpand. De effecten onder beheer stegen met 1,4 procent tot 28.800 miljard euro. Euroclear Bank, het belangrijkste filiaal van de groep met hoofdzetel in Brussel, en zijn zes nationale settlementdochters zijn goed voor iets meer dan de helft van de volumes op de Europese kapitaalmarkt.

Van Londen naar Brussel

Vorig jaar verhuisde Euroclear de zetel van zijn topholding van Londen naar Brussel, om zijn juridische topstructuur in de EU te handhaven. In Brussel werken bijna 2.000 mensen voor de instelling, zowat de helft van het personeelsbestand. De aanwezigheid in Brussel is belangrijk om België op de kaart te zetten als financieel centrum.

In de maandag gepubliceerde ranglijst van belangrijkste financiële centra stijgt Brussel met 2 plaatsen tot de 52ste stek, net na de Kazachse hoofdstad Astana en voor Bangkok. Lieve Mostrey, de CEO van Euroclear, is de enige Belgische in de lijst van 100 machtigste vrouwen in de financiële wereld.