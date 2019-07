Euroclear ziet winst 13 procent stijgen

De Brusselse effectengigant boekte 8 procent meer inkomsten in de eerste jaarhelft.

Euroclear, het Brusselse settlementhuis voor effectentransacties, heeft er na recordcijfers in 2018 nu ook een goede eerste helft van 2019 opzitten. Zo namen de operationele inkomsten 8 procent toe tot 725 miljoen euro, meldde Euroclear dinsdag. Vooral de bank- en andere inkomsten stegen, met maar liefst een kwart tot 160 miljoen euro. Dat is toe te schrijven aan cliëntendeposito's en het effect van hogere Amerikaanse rentevoeten in de tweede helft van 2018.

Tegenover die inkomstengroei staat dat Euroclear de kosten slechts met 6 procent zag stijgen tot 413 miljoen euro. Nochtans is de groep versneld aan het investeren in haar strategische prioriteiten. Toch verwacht Euroclear dat de onkostengroei over het hele jaar van die aard zal zijn dat de winstmarge zal toenemen.

Beursgang

Over de eerste jaarhelft was er alvast een nettowinst van 217 miljoen euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. Ook de winst per aandeel steeg met 13 procent. Het is vreemd dat Euroclear als privébedrijf de winst per aandeel weergeeft, iets wat meestal alleen beursgenoteerde bedrijven doen. Maar Euroclear trekt mogelijk naar de beurs.

Een andere optie is dat nieuwe aandeelhouders in het kapitaal stappen zodat andere hun belang kunnen verzilveren. Vrijdag raakte bekend dat onder meer de Belgische overheidsholding FPIM kandidaat is om aandelen bij te kopen, naast de Angelsaksische private-equitygroep CVC en de staatsinvesteringsmaatschappij GIC uit Singapore. De FPIM bezit al iets meer dan 2 procent van Euroclear.

'Duurzame groei'

Het persbericht over de resultaten rept met geen woord over de nakende strategische keuze. Dat komt omdat Euroclear daarover geen commentaar wil geven. De persmededeling citeert enkel CEO Lieve Mostrey die zegt dat de groep 'vertrouwen blijft hebben in haar inkomstengroeitraject en het engagement aangaat om op lange termijn duurzame groei af te leveren voor alle belangrijke aandeelhouders'.