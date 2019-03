Euroclear zoekt exit voor aandeelhouders

De aandeelhouders van de Brusselse effectenreus Euroclear kunnen binnenkort hun aandelen in cash omzetten.

Euroclear schakelt de hulp van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in om zijn aandeelhouders een uitgang te bieden. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. De afwikkelaar van effectentransansacties (in vakjargon een 'settlementhuis') telt 120 aandeelhouders. Dat zijn vooral zijn grootste gebruikers, waaronder banken als Goldman Sachs, JPMorgan of HSBC. Grote aandeelhouders zijn ook de beurzen Euronext en de Amerikaanse beursuitbater ICE.

Het juridische en operationele hoofdkwartier van Euroclear zit in Brussel. Ook de Belgische overheid is aandeelhouder. De staat betaalde via zijn financiële arm FPIM eind vorig jaar bijna 120 miljoen euro voor een belang van 2,05 procent in Europa's grootste effectenbewaarder.

Een beursgang van Euroclear zou een van de grootste in de recente Belgische geschiedenis zijn.

De aandeelhouders die willen verkopen, mogen een behoorlijke hoeveelheid cash verwachten. Royal Bank of Scotland heeft berekend dat de verwerker van effectentransacties 5,9 miljard euro waard is. Hoe de eigenaars dat geld kunnen ontvangen, is nog niet duidelijk.

Een mogelijkheid is dat Euroclear verkocht wordt aan een speler in de branche zelf of aan een investeringsfonds. Maar het kan ook dat het bedrijf naar de beurs gaat, zodat ook particuliere beleggers het aandeel kunnen kopen. Dat laatste zou groot nieuws zijn. De beursgang zou een van de grootste in de recente Belgische geschiedenis zijn.

2,05 procent Euroclear België bezit 2,05 procent van Euroclear, een cruciaal onderdeel van de financiële infrastructuur van de Europese Unie.

Enkele van de grootste Europese investeringsfondsen zouden niet geïnteresseerd zijn om de Belgische vennootschap over te nemen, zolang de eigendomsstructuur van het bedrijf niet eenvoudiger wordt. Dat zei een adviseur van deze spelers aan de krant Financial Times. 'Het is te groot en het heeft te veel aandeelhouders. Daardoor is het voor een investeringsfonds te rommelig om te kopen.'

Risico's

Niet iedereen is even blij met de uitgang die de effectenreus aan zijn aandeelhouders wil bieden. Sommige klanten vrezen een verhoging van de tarieven. Omdat de grootste klanten nu ook de eigenaars zijn, kunnen zij druk op Euroclear zetten om de prijzen laag te houden. Als het bedrijf in andere handen komt, valt die druk weg.

Daarnaast zijn sommige operatoren van het financieel systeem bang dat de uitgang een ingang biedt voor Amerikaanse financiële instellingen in het Europese effectenverkeer. Die zouden Euroclear kunnen domineren. Dat is een probleem, omdat het bedrijf een zeer belangrijk onderdeel is van de financiële infrastructuur van Europa.