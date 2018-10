Euronext legt handel weer stil

Euronext heeft even voor elven de beurshandel weer stilgelegd. Technische storingen blijven de markt teisteren.

De handel op Euronext Brussel ging deze morgen niet van start wegens technische problemen. Om 10u20 werd de handel even hervat, maar technische storingen bleven de orderboeken verstoren. Daarom besliste de beursuitbater om 10u58 om de handel weer stil te leggen.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de problemen is. Euronext kan ook niet zeggen wanneer er weer handel mogelijk is.