Europa's waardevolste fintecher profiteert van hippe niche

Het betaalbedrijf Checkout mag zich het waardevolste fintechbedrijf van Europa noemen nu het in een nieuwe kapitaalronde op 15 miljard dollar wordt geschat, drie keer meer dan zeven maanden geleden. Het illustreert de goudkoorts in de internationale betaalsector.

Checkout, nog maar acht jaar geleden opgericht door de Zwitser Guillaume Pousaz, haalde in een nieuwe kapitaalronde 450 miljoen dollar (370 miljoen euro) op. Het techbedrijf, dat achter de schermen het betaalverkeer afhandelt voor klanten als PizzaHut of de bitcoinbeurs Coinbase, werd daarin gewaardeerd op 15 miljard dollar of 12, 3 miljard euro.

Dat is drie keer meer dan de waardering die investeerders amper zeven maanden geleden kleefden op Checkout. Het in Londen gevestigde bedrijf stoot daarmee het Zweedse Klarna van de troon als het waardevolste fintechbedrijf dat niet op de beurs staat.

Voorsprong

De razendsnelle opmars van Checkout illustreert de goudkoorts die aan de gang is in de betaalindustrie. Tot enkele jaren geleden werden betalingen als een minder hippe niche gezien in de financiële sector.

450 miljoen kapitaalronde Checkout haalde in de jongste kapitaalronde 450 miljoen euro op.

Maar de opkomst van e-commerce en de Europese betaalrichtlijn PSD2, die niet-banken onder voorwaarden toegang geeft tot de betaalgegevens van hun klanten, brachten daar verandering in.

Ondernemingen hebben steeds meer nood aan partners voor de verwerking van hun betaalverkeer. Ze doen daarvoor een beroep op de diensten van specialisten zoals Checkout, die qua knowhow en technologie vaak een voorsprong hebben op de traditionele spelers in de sector. De coronacrisis, die mensen massaal deed overschakelen op onlinewinkelen, heeft die betaalbedrijven een extra duw in de rug gegeven.

Razendsnelle groei

Ook Checkout groeit als kool. Het volume aan betaaltransacties dat het bedrijf vorig jaar verwerkte, lag drie keer zo hoog als in 2019, zei oprichter Pousaz recent in het vakblad Techcrunch. Dit jaar verwacht Checkout minstens 80 procent te groeien.

Het verse kapitaal moet dienen om die groei te financieren en nieuwe markten aan te boren. Checkout, dat zich alleen op onlinebetaalverkeer toespitst, opende recent een hoofdkwartier in de Verenigde Staten en wil ook groeien in Azië.