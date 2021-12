Ex-Fortis-dochter Intertrust krijgt weer nieuwe eigenaar

Het Nederlandse bedrijf Intertrust, een financieel dienstverlener en ex-Fortis-dochter, verandert opnieuw van eigenaar. De Amerikaanse sectorgenoot CSC telt er 1,8 miljard euro voor neer.

Met de overname komt er een einde aan een korte biedstrijd rond het beursgenoteerde Intertrust. De interesse van investeerders in Intertrust kwam op gang nadat een ontevreden aandeelhouder in een brief aangaf dat het bedrijf niet goed genoeg presteert. In die open brief werd ook gesuggereerd dat het wellicht beter zou zijn als Intertrust werd overgenomen.

Vorige maand maakte Intertrust bekend door meerdere partijen te zijn benaderd voor een overname. De private-equitygroep CVC Capital Partners was bereid 18 euro per aandeel te betalen. Maar exclusieve gesprekken met die partij werden onlangs afgebroken. Daarnaast waren er andere biedingen, tot 22 euro per aandeel. Nu haalt het Amerikaanse Corporation Service Company (CSC) het met een gooi van 20 euro per aandeel.

Fors meer waard

Dat komt overeen met een prijskaartje voor heel Intertrust van 1,8 miljard euro. Daarmee is het bedrijf in ruim een decennium aanzienlijk meer waard geworden. In 2009, na de ondergang van Fortis, belandde het fusiebedrijf van het vroegere MeesPierson en Holland Intertrust voor ruim 200 miljoen euro bij de investeerder Waterland. Die schoof het bedrijf in 2012 door naar Blackstone voor vermoedelijk 675 miljoen euro. Drie jaar later ging Intertrust naar de beurs.