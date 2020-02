Ex-topman Allianz België begeleidt digitale transformatie Ethias

Wilfried Neven, die eind vorig jaar aan de kant werd gezet als CEO van verzekeraar Allianz in België, krijgt een topfunctie bij de sectorgenoot Ethias.

Als nieuwe 'Chief Digital Transformation Officer' binnen het directiecomité van Ethias, krijgt Neven de opdracht de digitale transfomatie van de verzekeraar te versnellen.

Begin oktober kondigde Ethias aan dat het zijn organisatie en interne werking tegen het licht hield om beter in te spelen op de snellere digitalisering in de verzekeringssector en de aanhoudend lage rente. De groep besloot niet alleen in het aantal managementlagen te snoeien, maar wil ook taken automatiseren en data efficiënter inzetten.

Neven moet dat mee in goede banen leiden. Hij volgt in het directiecomité van Ethias Brigitte Buylle op, die het bedrijf verlaat. Neven heeft er al een hele carrière in de verzekeringssector op zitten en was tot eind vorig jaar CEO van de Belgische poot van de Duitse verzekeringsreus Allianz.