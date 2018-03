Ex-topman Anbang beschuldigd van fraude

Wu Xiaohui, die wel eens de Chinese tegenhanger van Warren Buffett wordt genoemd, is door een rechtbank in Shanghai in staat van beschuldiging gesteld. Wu zou opdracht hebben gegeven voor gesjoemel met boekhoudregels bij Anbang, in ons land eigenaar van verzekeraar Fidea en Bank Nagelmackers. Geld dat op slinkse wijze werd opgehaald, gebruikte de ex-voorzitter onder meer voor eigen profijt.