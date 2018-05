Ex-topman Anbang veroordeeld tot 18 jaar cel

De oud-topman van de Chinese verzekeringsreus Anbang, Wu Xiaohui, is donderdag in zijn thuisland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar wegens corruptie. Dat melden Chinese staatsmedia. Anbang is de eigenaar van Bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea.

Wu werd door een rechtbank in Sjanghai schuldig bevonden aan illegale fondsenwerving en het verduisteren van 62,25 miljard yuan (8,2 miljard euro) van Anbang. Naast 18 jaar cel legde de rechter hem ook een boete van 10,5 miljard yuan (1,4 miljard euro) op. Concreet wil dat zeggen dat de staat zijn bezittingen voor dat bedrag in beslag neemt.

Anbang werd in 2004 opgericht door Wu, die zowel CEO als voorzitter was. De 51-jarige zakenman werd er eerst van beschuldigd Chinese beleggers in verzekeringsproducten te hebben misleid met te hoge rendementen.

Daarna kwam ook de beschuldiging dat hij geld van het bedrijf heeft ontvreemd, zijn belangen in door Anbang gecontroleerde bedrijven heeft verborgen en een valse boekhouding heeft ingediend bij de financiële autoriteiten. 'Chairman Wu' trad in juni 2017 officieel af als topman.

Omdat de 'illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf' in gevaar hadden gebracht, greep de Chinese overheid in februari van dit jaar nog harder in. De toezichthouder heeft nu voor minstens een jaar de controle over de onderneming. Peking pompte al vers kapitaal in het bedrijf en zou op zoek zijn naar een overnemer.

Fidea en Nagelmackers

Anbang is de afgelopen jaren volop met miljardenovernames in het buitenland bezig geweest, van onder meer vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS. De groep is onder meer eigen van het Waldorf Astoria-hotel in New York.

Schermvullende weergave 'Chairman Wu' (rechts) in betere tijden. Hij ontving in het najaar van 2016 premier Charles Michel in Peking. ©BELGA

In België kocht het bedrijf in 2015 de verzekeraar Fidea. Datzelfde jaar werd ook Delta Lloyd Bank overgenomen en vervolgens omgedoopt tot Nagelmackers, haar historische naam.

Anbang bevestigde dinsdag aan nieuwsdienst Bloomberg dat de groep zijn buitenlandse activa aan het herbekijken is. De groep zegt 'geen onmiddellijk plan' te hebben om buitenlandse dochters te verkopen, maar zou wel in gesprek zijn met zakenbankiers.

Fidea en Bank Nagelmackers vallen onder de Belgische holding Anbang Belgium Holding en zijn volgens de toplui van die holding daardoor beschut tegen de storm die over moedergroep Anbang raast.

Van Deng Xiaoping naar Xi

Wu werd lang als onaantastbaar aanzien vanwege zijn banden met de Chinese politieke elite. Ook is of was - de berichten daarover lopen uiteen - hij getrouwd met de kleindochter van de vroegere Chinese leider Deng Xiaoping.