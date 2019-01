Ex-topman van Fortis: ‘Ik heb nooit schrik gehad voor een proces'

Jean-Paul Votron, de vroegere CEO van de ten onder gegane Fortis-groep, is blij dat het parket hem niet langer vervolgt. ‘Maar ik was niet bang van een proces.’

‘Ik ben uiteraard blij met deze afloop’, zei Votron gisteravond in een reactie op het nieuws dat de strafklacht tegen hem en de andere Fortis-toplui wordt stopgezet. Votron vormde bij Fortis een hecht duo met oprichter en voorzitter Maurice Lippens, die hem in 2005 aantrok om de bank te dynamiseren.

Het duo Votron-Lippens organiseerde in 2007 de overname van de Nederlandse bank ABN AMRO, een operatie die indirect aan de basis zou liggen van de ondergang van de groep in de financiële crisis van 2008. Votron zou CEO blijven tot de zomer van 2008.

‘Ik had geen schrik van een proces’, zei Votron gisteren. ‘Dat zou me de kans geboden hebben klaarheid te scheppen over mijn werk, over de extreem moeilijke situatie van toen en over mijn goede trouw.’

Bij de andere partijen in het geding lokte de beslissing van het Brusselse parket weinig of geen verontwaardigde reacties uit.

‘Mijn cliënten hebben mij per stemming met een meerderheid van 99 procent de opdracht gegeven de schikking met Ageas (de juridische erfgenaam van Fortis, red.) te steunen en geen verdere stappen te zetten in het strafdossier’, zegt advocaat Laurent Arnauts, die zowat 1.400 gedupeerde Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigt.

Het strafonderzoek naar de Fortis-top is geen maat voor niks geweest. Laurent Arnauts advocaat Fortis-gedupeerden

Hij onderschrijft de stelling van het Brusselse parket dat het dossier sterk heeft bijgedragen tot de schikking die eerder dit jaar werd bereikt en waarbij Ageas 1,3 miljard euro betaalt aan de Fortis-aandeelhouders. ‘Het is dus geen maat voor niks geweest’. Advocaat Geert Lenssens, die optrad voor een andere groep aandeelhouders, sluit zich daarbij aan. ‘Door de schikking is ons belangrijkste doel bereikt.’

Advocaat Mischaël Modrikamen, die in 2008 fel te keer ging tegen de manier waarop Fortis werd ontmanteld, verbaast zich er wel over dat het parket de strafzaak laat vallen. Maar langs de andere kant is hij tevreden dat het de baan vrijmaakt voor de andere procedures. Hij eist in een burgerlijke rechtszaak dat de Franse bank BNP Paribas 5,1 miljard euro betaalt aan Ageas voor de overname van de Fortis Bank in 2008.