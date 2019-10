Facebook-baas wil cryptomunt libra uitstellen

Zuckerberg komt woensdag tekst en uitleg geven over zijn cryptoplannen in het Amerikaanse Congres.

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, is bereid de lancering van zijn omstreden cryptomunt Libra uit te stellen in afwachting van meer duidelijkheid over de regelgeving.

Zuckerberg moet woensdag tekst en uitleg geven aan het Amerikaanse Congres over de plannen van zijn bedrijf. In een verklaring vooraf speelt de topman al meteen in op een thema dat ongetwijfeld hoog op de agenda zal staan: de omstreden plannen van Facebook om zijn eigen digitale wereldmunt, de libra, te lanceren.

Zuckerberg gaat de Congresleden zeggen dat hij bereid is de lancering van de libra, voorzien voor volgend jaar, uit te stellen. Dat blijkt uit een voorbereide verklaring die hij al heeft vrijgegeven.

Korrel zout

Dat Zuckerberg het uitstel van de libra voorstelt als een stukje goodwill van zijn kant, moet met een korrel zout genomen worden. Het project ligt van verschillende kanten onder vuur nog voor het goed en wel gelanceerd is. Parlementsleden en centraal bankiers, zowel in de VS als in andere landen, vrezen dat Facebook het betaalverkeer zal monopoliseren en commercialiseren. Ook allerlei organisaties die bezig zijn met blockchain en digitale munten zien de komst van de internetgigant met lede ogen aan.