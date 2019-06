Facebook zet vaart achter nieuwe wereldmunt

Het sociale netwerk Facebook maakt volgende week de krijtlijnen bekend van zijn digitale munt, die wellicht Libra zal heten. Grote spelers als Visa, MasterCard, PayPal en Uber zouden betrokken zijn. De gevolgen voor onze privacy en het internationale betaalverkeer kunnen enorm zijn.

Facebooks 'white paper' over zijn digitale munt wordt wellicht op 18 juni gepubliceerd. Maar uit verscheidene medialekken is stilaan een ruw beeld te maken van de plannen.

Er circuleren twee namen voor de nieuwe munt: GlobalCoin en Libra. De meeste waarnemers tippen op Libra.

Geen cryptomunt

De ambitie is dat gebruikers van Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp met de munt even makkelijk financiƫle transacties kunnen uitvoeren als ze nu foto's en berichtjes met elkaar delen. Facebook zou zich ook als het dominante mobiele betaalplatform willen profileren in streken met veel gebruikers zonder bank, waaronder delen van Afrika.

10 miljoen Kapitaal De betaalbedrijven Visa, Mastercard en Paypal, het mobiliteitsplatform Uber en de hotelsite Booking.com zouden, net als enkele e-commercebedrijven, durfkapitalisten en telecomfirma's, elk 10 miljoen dollar betalen om deel uit te maken van het consortium dat de munt beheert.

Het is geen gedecentraliseerde cryptomunt zoals de bitcoin, maar een digitale munt die gekoppeld wordt aan een korf traditionele valuta, zoals de dollar en de euro, en wellicht door een centrale instantie beheerd zal worden. In die zin wordt ze geen echte cryptomunt.

De transacties zullen ook niet geverifieerd worden door de gebruikers op de betaalketen, zoals bij bitcoin, maar door een beperkt aantal 'poortwachters' die Facebook uitkiest. Voor een erkenning als knooppunt of node die de transacties bevestigt zou Facebook 10 miljoen dollar vragen.

Poortwachters

Meer dan een dozijn bedrijven zouden inmiddels de digitale munt mee ondersteunen, meldt de zakenkrant The Wall Street Journal. Het gaat onder meer om de betaalbedrijven Visa, Mastercard en Paypal, het mobiliteitsplatform Uber en de hotelsite Booking.com. Net als enkele e-commercebedrijven, durfkapitalisten en telecomfirma's zouden ze elk 10 miljoen dollar betalen om deel uit te maken van het consortium dat de munt beheert.

De verwachting is dat Facebook zijn digitale munt zal onderbrengen in een apart bedrijf of stichting.

Of elk van die partijen ook 'poortwachter' wordt van het transactienetwerk is niet helemaal duidelijk. Het ingebrachte geld kan ook gebruikt worden als een soort waarborg om de digitale munt bij zijn lancering te stabiliseren. Volgens The Wall Street Journal weten de betrokken bedrijven zelf niet eens wat hun rol zal zijn. Ze doen wellicht mee om de trein niet te missen.

Er zouden nog gesprekken lopen met bijkomende partners. Hoe ver Facebook het bewakersnetwerk voor zijn munt wil openzetten, is koffiedik kijken. Technologie-experts denken dat het aantal nodes in een eerste fase beperkt zal zijn tot een honderdtal.

Privacy

De grote vraag is wat al die investeerders in ruil krijgen voor hun inbreng. Volgens privacy-activisten kan het alleen maar gaan om Facebooks waardevolste bezit: de data van zijn gebruikers en hun transacties. Maar hoe ver zal het bedrijf van Mark Zuckerberg daarin willen gaan? Als Facebook gul is met het delen van data, is 10 miljoen dollar een koopje voor een wereldwijde e-commercespeler.

Facebook werd de voorbije jaren echter geplaagd door verscheidene privacyschandalen en is volgens almaar meer politici in zijn thuisland de VS te machtig geworden. De verwachting is dat het bedrijf daarom zijn digitale munt zal onderbrengen in een apart bedrijf of stichting en in zijn 'white paper' veel aandacht zal schenken aan privacykwesties.