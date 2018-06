Facturenplatform Edebex maakt sprong naar Portugal

De onlinemarktplaats Edebex, waar kmo's in geldnood hun nog te innen facturen kunnen doorverkopen, breidt uit naar Portugal.

Stel, een start-up krijgt geen lening van de bank, maar heeft na een opdracht zelf geld te goed van een gevestigde naam als Microsoft. Op het internetplatform Edebex kan dat bedrijfje de Microsoft-factuur doorverkopen, zodat het binnen 72 uur over cash beschikt.

Vijf jaar na de lancering hebben al een duizendtal kmo's van de onlinemarktplaats gebruik gemaakt, goed voor circa 200 miljoen euro aan verkochte facturen. De kopers zijn een honderdtal door Edebex geselecteerde investeerders of bedrijven met een cashoverschot. Zij kopen de facturen met een korting over, waardoor ze bij inning rendementen boven 6 procent halen. Bij elke verkoop strijkt Edebex een commissie op.

Het Brusselse fintechbedrijf heeft eind vorig jaar zijn platform opengesteld naar kmo's uit Portugal. Dat wordt de vijfde buitenlandse markt, na Frankrijk, enkele Franse overzeese departementen, Nederland en Luxemburg.

Portugese bank

'Portugal ligt misschien niet voor de hand, maar de opportuniteit opende zich via onze strategische partner BNI, een digitale Portugese bank die bij ons al als koper van facturen actief was. BNI kan Portugese kmo's naar ons platform leiden', zegt David Van der Looven, co-oprichter van Edebex. Het eerste kwartaal was volgens hem veelbelovend.

De financiële cijfers voor 2017 geeft Edebex nog niet vrij, maar de omzet zou in ordegrootte verdubbeld zijn. In 2016 kwam de omzet uit op 1,6 miljoen euro, wat al ruim een verdubbeling was tegenover een jaar eerder.

Het nettoverlies schommelde in 2015 en 2016 telkens rond 1,3 miljoen euro. Ook vorig jaar dook Edebex in het rood, maar het einde van de verliesjaren lijkt in zicht. 'Sinds april draaien we break-even, vroeger dan we zelf verwacht hadden', zegt Van der Looven.

Nu de cashdrain gestelpt is, gaat het jonge bedrijf niet meer op zoek naar een externe kapitaalverschaffer, zoals vroeger het plan was. 'We hebben eind vorig jaar 1 miljoen euro intern opgehaald, bij de bestaande aandeelhouders. Daarmee kunnen we voort.'