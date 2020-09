Factuurverstuurder wordt fintechwonder

Met Unifiedpost krijgt de Brusselse beurs binnenkort haar eerste fintechbedrijf op het koersenbord. De groep van Hans Leybaert noemt zich een pionier in de gefragmenteerde Europese markt van digitaal documentbeheer.

350 miljoen documenten per jaar voor meer dan 400.000 klanten passeren op het platform van Unifiedpost. Het ruim 20 jaar oude bedrijf pionierde met het digitale beheer van facturen en contracten als alternatief voor stapels papier. 'Sinds 2004 doen we de volledige factuurverzending van Reuters (nu Refinitiv) in 140 landen', zegt CEO Hans Leybaert. Unifiedpost telt meer dan 250 zulke corporate klanten, van ABN AMRO tot Lampiris, maar breidde ook uit naar kmo's.

Het pakket is uitgebreid met diensten rond identiteit en betaling. 'Zo zijn we gegroeid naar Billtobox, een totaalplatform voor de kmo voor facturen, rappels, orderinformatie en hr-documenten', zegt Leybaert, die het vergelijkt met een sociaal netwerk waar bedrijven financiële en andere informatie uitwisselen.

De technologiepionier Jurgen Ingels (ex-Clear2Pay) stapte in 2015 in met Smartfin Capital, omdat hij aangetrokken was door het gebruiksgemak en de snelheid van dat digitale platform. 'Waar gaat dat eindigen? Als kosten gemaakt worden, krijg je een volledig geïntegreerde flow van a tot z naar de boekhouding en de afbetaling', zegt bestuurder Ingels.

Elke nieuwe dienst betekent nieuwe inkomsten voor de eigenaar van het platform. In de pijplijn zit het laten financieren van facturen, zegt Leybaert. 'We zijn zelf geen bank, maar partners bieden zulke diensten aan op ons platform.' Andere mogelijkheden zijn het inschatten van betaalgedrag, het innen van facturen of het aanbieden van kredietverzekeringen.

11 Overnames Unifiedpost deed sinds 2012 al 11 overnames.

Om het aantal gebruikers te vergroten doet Unifiedpost een beroep op ambassadeurs zoals accountants of overheden die het platform aanbevelen. Om nieuwe markten aan te boren of betere technologie in huis te halen deed Leybaert al elf overnames, waardoor de groep actief is in een vijftiental landen met meer dan 750 werknemers.

De externe groei hielp de omzet in de eerste jaarhelft 59 procent hoger tot 33,5 miljoen euro. Zonder pandemie had het zelfs meer kunnen zijn, want sommige klanten hadden door corona tijdelijk een lagere activiteit.

Digitalisering

Door de pandemie steeg wel het aantal nieuwe klanten sterk. 'Sinds Covid-19 is er meer vraag naar digitalisering. Daar kunnen we op korte en langere termijn op inspelen', zegt financieel directeur Laurent Marcelis.

Gedetailleerde cijfers belooft het bedrijf vrij te geven als het prospectus wordt goedgekeurd. De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) is positief zonder de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, klinkt het. Dat het bedrijf onderaan op de resultatenrekening rode cijfers schrijft, is volgens Leybaert te wijten aan de overnamestrategie.

Ook na de beursgang blijft dat nog een tijd zo: 'De focus ligt op groei. Er zijn nog zo'n 600 kleinere spelers op de Europese markt. Er komt zeker een fusie- en overnamegolf en het is ons doel een veel grotere omvang te krijgen.'