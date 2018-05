Federale Verzekering boekt fors hogere nettowinst

Ondanks de lage rente kon Federale Verzekering zijn nettowinst met 25,5 procent opkrikken tot 67,2 miljoen euro. Die opmerkelijke stijging is volgens het bedrijf vooral te danken aan een uitstekende beleggingsstrategie. De afgelopen maanden zette de groep volop in op een daling van de beurzen, en daar plukt ze nu de vruchten van.

Nochtans groeide de omzet nauwelijks in 2017. Met een 0,25 procent hogere omzet deed Federale Verzekering het naar eigen zeggen beter dan de rest van de sector. Maar het is een serieuze terugval in vergelijking met 2016, toen de omzet met net geen 10 procent de hoogte inging. Waarom de omzet vorig jaar nauwelijks groeide, geeft Federale niet mee.