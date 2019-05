Federale Verzekering groeit met bijna 20 procent

De stijging van de premie-inkomsten is deels toe te schrijven aan de overname van het Antwerpse Optimco. Ondanks een lichte winstdaling vloeit er meer geld naar de klanten.

'De verzekeraar die zijn winst met u deelt.' Die slagzin van Federale Verzekering, wel eens te horen in reclamespotjes, gaat al ruim twee decennia mee, maar is nog altijd letterlijk op te vatten. Want de onderneming keert jaarlijks een deel van haar winst uit aan haar klanten. Dit jaar, gebaseerd op de resultaten van 2018, gaat het om 13,2 miljoen euro, tegenover 12,8 miljoen vorig jaar.

Een van de redenen voor die uitkering is dat Federale Verzekering een 'onderlinge' en een coöperatieve vennootschap is, die in handen van de verzekerden is en geen externe aandeelhouders telt. Dat heeft dan weer te maken met de oorsprong in 1911, toen een groep bouwondernemers uit de streek van Bergen besliste een eigen verzekeraar op te richten.

Federale Verzekering staat nog altijd sterk in de bouwsector. Maar het bedrijf, dat bekend is als sponsor van voetbalkampioen KRC Genk, is ook in andere marktsegmenten actief. Het geheel is volgens de jongste sectorcijfers (van 2017) goed voor een 13de plaats op de verzekeringsmarkt, met een marktaandeel van 1,4 procent.

Overname

Bijna een jaar geleden kwam Federale in het nieuws met de overname van de Antwerpse sectorgenoot Optimco, de eerste acquisitie in ruim een eeuw. Daardoor kwam Federale sterker te staan op de particuliere markt, die het nog maar beperkt had aangeboord.

Optimco, jaarlijks goed voor zo'n 40 miljoen euro aan premie-inkomsten, telde in 2018 al deels (9,3 miljoen) mee in de cijfers van Federale Verzekering. 'De rest van de stijging van de premie-inkomsten met 17,6 procent (tot 431 miljoen euro, red.) komt van interne groei', zegt CEO Tom Meeus. 'Zonder Optimco was er een stijging van meer dan 14 procent (aanzienlijk meer dan het marktgemiddelde, red.). De interne groei komt vooral van levensverzekeringen.'

Schade

Tegenover de groei van Federale staan gestegen onkosten, onder meer door de strengere regelgeving. Daarbij komen enkele uitzonderlijke schadedossiers en wat hogere belastingen. Per saldo daalde de nettowinst in 2018 daardoor licht naar 66,2 miljoen euro, tegenover 67,2 miljoen het jaar ervoor. 'Je kan zeggen dat we erin slaagden de winst min of meer op peil te houden door hogere inkomsten.'

Voor dit jaar verwacht Meeus opnieuw groei, al was het maar door de volledige consolidatie van Optimco. 'Maar het is niet de bedoeling elk jaar met 20 procent te groeien. We gaan liever geleidelijk vooruit in de plaats van met sprongen.' Nieuwe overnames zitten er niet meteen aan te komen. 'We zijn niet actief op zoek, maar sluiten ze ook niet uit.'

Groei moet ook van de publieke sector komen. Federale Verzekering bewerkt de sector sinds een tijdje actief en trok daarvoor enkele commerciële vertegenwoordigers aan. Het kan er de bestaande producten inzetten en kon al enkele contracten binnenhalen.