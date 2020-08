Federale Verzekering koopt BDM terug van Amerikanen

De Antwerpse verzekeringsspecialist BDM die drie jaar geleden in buitenlandse handen kwam, wordt nu onderdeel van de Federale Verzekering. Die wordt nu ook actief in het segment van superrijken.

De Federale Verzekering heeft 100 jaar gewacht om zijn eerste overname te doen: het Antwerpse Optimco werd ingelijfd in 2018. Nu volgt de tweede overname voor de verzekeraar die historisch gelieerd is met de bouwsector.

De verzekeraar koopt het gros van de activiteiten van de Antwerpse sectorgenoot BDM. Dat is een onderschrijver, een agent die eigen polissen aanbiedt maar zelf niet instaat voor de verzekering. BDM is actief in verzekeringen voor middelgrote ondernemingen, van brand, arbeidsongevallen tot schade door stockbreuk en telt ruim 45.000 polissen.

Yachten

Maar BDM specialiseerde zich ook in een andere niche: verzekeringen voor pleziervaartuigen. Van de kleine bootjes van 70.000 euro tot yachten van vele honderdduizenden euro. Voor dergelijke rijke klanten biedt BDM ook producten om villa's, kunstcollecties of oldtimers te verzekeren.

'We zijn een nichesepeler en kunnen niet concurreren met verzekeraars die grote hoeveelheden gestandaardiseerde producten aan bieden zonder dat daar veel mensen aan te pas komen. Wij moeten het hebben van de individuele appreciatie - die wordt belangrijk als de premies wat hoger liggen - en een zeer gepersonaliseerde aanpak', zegt ceo Jos Gielen van BDM.

'Een bootje om in België te varen is iets anders dan een boot waarmee de eigenaar naar Griekenland of de Caraïben wil varen. Dat moet je gepersonaliseerd aanpakken', zegt Gielen. 'Een villa met een binnenzwembad dat verbonden is met een buitenzwembad is ook geen gewone villa meer. Daar gebruiken we onze engineering voor om dat risico te onderschrijven'.

Groeimotor

€35 miljoen OMzet De overgenomen activiteiten van BDM zijn goed voor een omzet van 35 miljoen euro.

BDM blijft een onafhankelijke entiteit binnen de Federale Verzekering, benadrukt CEO Tom Meeus van Federale Verzekering. De activiteit telt een 35 miljoen euro premie-inkomsten en een 35-tal medewerkers.

BDM kan een groeimotor van Federale worden. 'De activiteiten groeiden in het verleden met 20 procent per jaar. We zijn ervan overtuigd dat er nog groei mogelijk is nu makelaars ook weten dat er nu een stevige Belgische maatschappij achter BDM staat', zegt Meeus.

De Federale Verzekering mikt dit jaar op een omzet van 500 miljoen euro. De corona-crisis heeft wat impact op de cijfers, zegt Meeus. 'De nieuwe productie leed in het begin van de lockdown, maar is intussen weer op gang gekomen'.

'Het valt wel af te wachten wat de impact is op de burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen, waar de variabele premie afhankelijk is van de omzet. Het zou kunnen dat de klanten een veel lagere omzet hebben dan voordien en dat we een deel van de premies contractueel zullen moeten teruggeven. '