Federale Verzekering stapt in digitaal kredietplatform Mozzeno

De digitale kredietmakelaar Mozzeno, die particulieren aan elkaar laat lenen zonder dat er een bank aan te pas komt, heeft 3 miljoen euro bijgetankt om een groter publiek aan te spreken. De coöperatieve verzekeraar Federale Verzekering is de opvallendste geldschieter.

Mozzeno werd in 2017 opgericht als het eerste platform in België waar gebruikers indirect geld kunnen uitlenen aan elkaar. Particulieren die hun woning willen renoveren, een auto kopen of een ander project willen beginnen, kunnen daarvoor aankloppen bij het volledig digitale platform van Mozzeno.

Dat geeft 'notes' uit, financieringsinstrumenten die gelinkt zijn aan de projecten van kredietnemers en waarin andere beleggers kunnen investeren. Niet alles komt daarbij in aanmerking. Mozzeno filtert alle projecten en zegt via uitgebreide data-analyse de kredietrisico's van zijn klanten gedetailleerd te kunnen inschatten.

In drie jaar kon de starter al 2.000 leningen verstrekken, goed voor 15 miljoen euro. Ongeveer 6.000 mensen zijn aangesloten bij het platform, van wie een meerderheid jonger is dan 40. Om een breder publiek aan te spreken en verder in te zetten op de automatisering van zijn diensten tankte Mozzeno onlangs 3 miljoen euro aan groeikapitaal bij.

De onderneming klopte daarvoor aan bij bestaande aandeelhouders zoals het Waalse startersfonds W.IN.G en bij Federale Verzekering. De coöperatieve verzekeraar werkte al met Mozzeno samen en verdeelt al een van zijn pensioenspaarformules via het platform.

Xavier Laoureux, die Mozzeno samen met Frédéric Dujeux Mozzeno oprichtte en de starter nog altijd leidt, sluit niet uit dat er in de toekomst een strategisch partnership wordt gesloten met Federale Verzekering.