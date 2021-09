Federale Verzekering stopt 100 miljoen euro in digitalisering

De pandemie zet Federale Verzekering ertoe aan versneld te digitaliseren. De groep investeert 100 miljoen euro om kosten te besparen en processen sneller en eenvoudiger te maken voor de klanten.

'Minder dan 1 procent van de klanten belt naar ons', klonk het tijdens een interview in februari vorig jaar. De toenmalige CEO Tom Meeus van de verzekeringsgroep Federale benadrukte het belang van het kantorennet voor de retailklanten en had plannen voor nieuwe vestigingen.

Een maand later veranderde dat door de lockdown. De kantoren bleven open op afspraak, maar klanten vonden toch andere manieren om de verzekeraar te bereiken. 'Mail is naast telefoon ook een belangrijk kanaal om informatie uit te wisselen', zegt Tom De Troch, sinds dit jaar de nieuwe CEO.

'Corona heeft ons geleerd dat mensen meer digitaal willen communiceren. We streven nu naar een goede mix tussen face-to-facecontact en digitale kanalen waar mensen zelf eenvoudige dingen kunnen raadplegen of contracten afsluiten.'

Kantoren blijven wel belangrijk bij de verzekeraar die zijn wortels heeft in de bouwsector. 'Daarmee kunnen we een onderscheid maken', zegt De Troch. 'Onze lokale aanwezigheid met drie kantoren in Luik en Verviers heeft ons goed geholpen bij de recente overstromingen. Klanten konden zich rechtstreeks aanmelden bij ons. Andere spelers moesten daarvoor bussen inzetten.'

Toch zullen er weinig nieuwe kantoren bijkomen. Vorig jaar kwam er een kantoor in Ukkel bij, maar ging dat in Halle dicht. De komende jaren zal Federale Verzekering zijn klantenkantoren en regionale zetels samenvoegen om te besparen en de efficiëntie te verhogen. Het is een van de maatregelen om de groep meer te stroomlijnen. 'We gaan ook de structuur van de groep - die doorheen de jaren veel vennootschappen is beginnen tellen - vereenvoudigen', zegt De Troch.

De grootste taak van de nieuwe CEO is inzetten op digitalisering. Corona was voor Federale Verzekering een extra reden om digitaal een versnelling hoger te schakelen, zegt voorzitter Frédéric De Schrevel, de secretaris-generaal van de bouwgroep Besix. 'Maar het is niet de enige drijfveer. In ons strategisch plan vóór de covidcrisis wilden we verzekeren toegankelijker maken. Digitalisering moet processen sneller en eenvoudiger maken voor de klanten. Het helpt ook kosten besparen, en ook dat helpt de verzekerden, want Federale Verzekering deelt als onderlinge maatschappij haar winst met haar klanten.'

Voor de digitalisering is een budget van 100 miljoen euro uitgetrokken voor vijf jaar. Daarmee maakt de groep een inhaaloperatie ten opzichte van sommige grote verzekeringsgroepen die de voorbije jaren meer de kaart van digitalisering trokken. 'De bouw van een nieuw datawarehouse om alle data van de groep te verzamelen is de eerste stap', zegt De Troch. Ook om vlot informatie uit te wisselen met partners komen er investeringen.

Een van die partners is de fintechspeler Mozzeno, die particulieren aan elkaar laat lenen. De verzekeraar investeerde in dit 'jonge dynamische bedrijf om beter de vinger aan de pols te kunnen houden van de innovatie in de financiële sector', zegt De Troch. 'Ze challengen ons.' Maar er zijn ook mogelijkheden om verzekeringsproducten te koppelen aan het investeringsplatform van Mozzeno.

'Het model van vroeger was: iemand koopt een auto en zoekt dan zelf een autoverzekering. Nu kunnen we verzekeringsbehoeftes detecteren bij specifieke gebeurtenissen: wanneer mensen op reis gaan, iets ondernemen of iets voor een korte tijd gebruiken. Daar willen we op inspelen.'