Federale Verzekeringen koopt Antwerps Optimco

Meer dan honderd jaar kon Federale Verzekeringen op eigen kracht groeien. Maar de scherpere concurrentie en strengere regelgeving dwingen de coöperatieve verzekeraar nu ook op overnamepad te gaan.

Federale Verzekeringen, het nummer dertien op de Belgische verzekeringsmarkt, neemt met Optimco een kleinere en minder bekende sectorgenoot over. De Vlaamse groep is vooral in het Antwerpse actief en specialiseert zich in autoverzekeringen, die ze via makelaars verdeelt.

Hoeveel Federale Verzekeringen betaalt voor Optimco, werd niet bekendgemaakt.

Optimco, dat 56 werknemers telt en vorig jaar een omzet van 38,4 miljoen euro boekte, werd 12 jaar geleden opgericht door de Antwerpse familie Thys, die eerder al de verzekeraar Mauretus was gestart. Federale Verzekeringen neemt 98,8 procent van Optimco over, de rest blijft in handen van een aantal makelaars. Hoeveel Federale Verzekeringen voor de overname betaalt, werd niet bekendgemaakt.

Makelaars

‘Dankzij deze transactie krikken we onze omzet met zo’n 10 procent op’, geeft Tom Meeus, de CEO van Federale Verzekeringen, mee. ‘Maar belangrijker is dat Optimco heel complementair is met onze business. Dankzij deze overname krijgen we toegang tot een netwerk van makelaars waarlangs we onze producten kunnen verdelen. En terwijl wij vooral actief zijn als verzekeraar van bedrijven, richt Optimco zich op particuliere klanten.’

Meeus benadrukt dat beide bedrijven daarom onafhankelijk van elkaar zullen werken. Ook voor het personeel verandert niets, klinkt het. ‘Al zijn synergievoordelen mogelijk: door samen te werken voor het beheer van activa kunnen we bijvoorbeeld de kosten drukken. Door nauwer met ons samen te werken kan Optimco ook minder afhankelijk worden van alleen autoverzekeringen voor zijn inkomsten.’

Geen overnamejacht

Door het moeilijke renteklimaat, de verdere digitalisering en de strengere regelgeving verwachten waarnemers dat steeds meer kleine verzekeraars zichzelf in de etalage zullen plaatsen. De verkoop van Optimco past in die trend, stelt Meeus. ‘Optimco is de voorbije jaren sterk gegroeid, maar de aandeelhouders moesten extra kapitaal vinden om de strengere regelgeving te volgen. Daarop zijn ze bij ons uitgekomen.’