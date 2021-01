Federale regering wikt verkoop Ethias-belang

De federale regering overweegt haar belang in de verzekeraar Ethias te verkopen. Het proces zit nog in een prille fase, maar er werden al potentiële overnamekandidaten gepolst. Dat vernam De Tijd.

Ethias is sinds de financiële crisis van 2008 in handen van de Vlaamse, de Waalse en de federale overheid en van Ethiasco, waarin vooral lokale besturen zetelen. De drie overheden kwamen aan boord omdat Ethias in de problemen dreigde te komen door zijn First-rekeningen. Op die spaarverzekeringen kregen klanten levenslang een jaarlijks rendement van gemiddeld 3,4 procent, wat onhoudbaar hoog was.

De drie pompten elk 500 miljoen euro in Ethias in ruil voor 75 procent van de aandelen. Na de fusie van Ethias en zijn controleholding Vitrufin klom hun belang naar 95 procent.

Ageas en Belfius

Nu Ethias het operationeel beter doet - en de First-bom dankzij meerdere afkoopacties en de verkoop van een deel van de portefeuille ontmijnd is -, bekijkt de federale regering wat ze moet doen met haar belang (31,66%).

Ethias is met een marktaandeel van zo’n 9 procent de derde verzekeraar van het land.

Volgens onze informatie werden al enkele potentiële kandidaten via een tussenpersoon gepolst naar hun interesse, onder meer Ageas en Belfius. In de voorbije jaren toonden de twee al belangstelling voor hun sectorgenoot. Ethias heeft een historische band met Belfius. De verzekeraar was voor 2008 een van de referentieaandeelhouders van Dexia , de toenmalige moedergroep van Belfius.

Waarnemers gaan ervan uit dat het herboren Ethias mogelijk 2,5 à 3 miljard euro waard is. De belangen van de overheden kunnen dus elk 800 tot 1 miljard euro waard zijn. Maar wat wordt de houding van Vlaanderen en Wallonië? En hoe kijken de PS en Ecolo - twee federale coalitiepartners en allebei voorstander van aanwezigheid van de overheid in de financiële sector - naar een mogelijke exit? Dat zijn voorlopig open vragen. In het federale regeerakkoord wordt Ethias niet expliciet vermeld.

Vlaams niveau

Dat er federaal iets gaande is over Ethias heeft ook al het Vlaamse niveau bereikt. De jongste dagen waren er contacten tussen Ethias en de Vlaamse regering, vernam De Tijd. Aan de Vlaamse regeringstafel is het thema nog niet besproken, ‘maar alles kan op elk moment veranderen’, zegt een bron.

Een standpunt van de regering- Jambon over het dossier is er nog niet. Er wordt in eerste instantie gekeken wat federaal uit de bus komt. ‘Wij weten dat er interesse is, maar het pakket aandelen dat verkocht wordt, moet voldoende groot zijn om de beste prijs te krijgen. En een goede prijs is toch wel de voorwaarde voor gevaloriseerd kan worden’, aldus een Vlaamse regeringsbron. Maar in de Zweedse coalitie gaan parallel ook stemmen op dat de participatie beter behouden blijft.