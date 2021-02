Financier Jos Sluys zet in op ambitieuze verzekeringssoftware

Saffelberg, het investeringsvehikel van de discrete financier Jos Sluys, is de belangrijkste geldschieter in een kapitaalronde van 1,5 miljoen van de specialist in verzekeringstechnologie BrokerCloud. Die wil met zijn softwarepakketten voor makelaars een markt openbreken die door één speler wordt gedomineerd.

Ongeveer de helft van de schade- en levensverzekeringen in ons land wordt verkocht door een makelaar. BrokerCloud ontwikkelt sinds een kleine drie jaar software die makelaars helpt die gegevens te beheren, informatie uit te wisselen met verzekeringsbedrijven en hun klantenadministratie te vergemakkelijken.

Vorig jaar haalden we met BrokerCloud de eerste klanten binnen in Luxemburg. Die markt willen we nu eerst, samen met de Belgische, uitbouwen. Stephan Podevyn CEO BrokerCloud

Geen evidente niche voor een starter, want in België wordt de markt voor makelaarssoftware sinds jaar en dag gedomineerd door Portima. Dat bedrijf, in handen een aantal grote verzekeringsmaatschappijen, ontwikkelt via zijn voorlopers al sinds de jaren tachtig een IT-platform dat de makelaars met de verzekeraars verbindt. Brio, Portima's beheersplatform voor makelaars, is uitgegroeid tot de marktleider in België.

Alternatief voor Portima

‘BrokerCloud ontstond als alternatief voor de bestaande beheerspakketten’, zegt CEO Stephan Podevyn. ‘De verdienste van Portima is gigantisch en Brio is een sterk pakket. Maar toen we begonnen beantwoordde het niet aan de behoefte van de vele makelaars waarmee we in contact kwamen en die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van BrokerCloud. Van bij de start sloegen wij een radicaal andere weg in: een oplossing die altijd beschikbaar is in de cloud, een open platform dat makelaars naadloos toegang geeft tot andere interessante toepassingen én oplossingen die de werking van een makelaarskantoor efficiënter en klantgerichter maken.'

1,5 miljoen Groeikapitaal BrokerCloud haalt 1,5 miljoen euro aan groeikapitaal op.

BrokerCloud, dat wordt gebruikt in een tweehonderdtal kantoren, kan op de interesse rekenen van een groeiend aantal spelers in de sector. Recent stapte ook Immotheker/Finotheker over. Tegelijk weet het bedrijf almaar meer fintechspelers aan te sluiten op zijn platform. Het werkt samen met de schadebeheerder Teledesk, de digitale verzekeringsassistent Wegroup, de bank- en verzekeringsportier Harmoney en myFaro, een ‘financiële gps’ waar makelaar Peter Callant mee in investeerde.

Omzet verdrievoudigen

De 1,5 miljoen euro die BrokerCloud ophaalt bij Saffelberg Investments en andere investeerders moet de groei versnellen. In 2020 boekte het techbedrijf een omzet van 500.000 euro. Dit jaar verwacht BrokerCloud die omzet te verdrievoudigen en winst te maken. Tegen 2022 wil de onderneming de sprong naar het buitenland wagen.