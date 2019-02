Fintech-posterboy Revolut verstrikt in witwaszaak

De ambitieuze Britse digitale bank Revolut , die ook grrootse plannen heeft in België, zou in hetzelfde bedje ziek zijn als veel traditionele grootbanken.

Met een hippe mobiele app om goedkoop geld over te maken naar het buitenland en prepaid-betaalkaarten groeide het ambitieuze Revolut op enkele jaren tijd uit tot een van de posterboys van de fintech-wereld.

Maar dat imago van hippe bankenbestormer krijgt een knauw nu de krant The Telegraph meldt dat Revolut lange tijd heeft tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. Volgens documenten die The Telegraph kon inkijken heeft Revolut de elektronische systemen om verdachte geldstromen op te sporen vorig jaar gedurende drie maanden afgeschakeld. Daarmee zou Revolut zich bezondigen aan dezelfde praktijken als ING, dat vorige zomer een schikking van 775 miljoen euro trof om verdere vervolging in een aantal witwaszaken af te kopen.

Mogelijke illegale transacties

Als gevolg daarvan konden tussen juli en september 2018 mogelijk duizenden illegale transacties hebben plaatsgevonden via de digitale bank. De zaak kwam aan het licht nadat een klokkenluider de raad van bestuur van Revolut had ingelicht. Meteen daarop besloot de groep de Britse financieeltoezichthouder, de FCA, geïnformeerd. Het is nog niet duidelijk hoe de FCA zal ingrijpen.

Revolut, dat wereldwijd 4 miljoen klanten telt en dit jaar nog de kaap van 100.000 klanten wil ronden in België, beleefde donderdag sowieso een horrordag. Uitgerekend gisteren verscheen er in het invloedrijke techmagazine Wired een vernietigend artikel over de bedrijfscultuur binnen de jonge fintech-reus.