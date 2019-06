Fintechbelofte Qover haalt zakenpartner Frère aan boord

Vers groeikapitaal

Verder kijken dan Europa

‘Maar deze investering in Qover doet Portag3 helemaal zelf, er is dus geen link met de Frères,’ benadrukt Jean-Charles Velge. ‘Met de familie Desmarais hebben we een aandeelhouder aan boord die de internationale verzekeringswereld door en door kent,’ vervolgt Velge. ‘Hun imperium kan je omschrijven als de Canadese versie van dat van beleggerslegende Warren Buffett. Dat doet natuurlijk dromen van expansie buiten Europa.’

Voor het zover is, zet Qover de komende maanden in op verdere groei en de uitbouw van zijn diensten in Europa. ‘We hebben al een sterke expansie in Frankrijk achter de rug, het houdt dan ook steek dat we met Alven een grote Franse investeerder krijgen. Maar we hebben de afgelopen maanden een structuur op poten gezet waarmee we binnen de vier tot zes weken in eender welk land in Europa kunnen starten met eender welk verzekeringsproduct.’