Fiscus claimt 16 miljoen euro na Panama Papers

Over de hele wereld hebben de Panama Papers, het grootste datalek ooit, al ruim 1 miljard euro opgebracht. In ons land staat de teller van de fiscus op 16 miljoen euro.

Dag op dag drie jaar geleden verschenen de Panama Papers. Er waren 11,5 miljoen mails, bedrijfspapieren en andere documenten gelekt van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Dat had kantoren in zowat alle belastingparadijzen om er postbusconstructies op te zetten voor klanten uit de hele wereld. De Duitse krant Süddeutsche Zeitung had het grootste datalek in de journalistieke geschiedenis te pakken gekregen en deelde het met het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. Meer dan honderd media over de hele wereld, waaronder in België De Tijd, Knack en Le Soir, begonnen erover vanaf 3 april 2016 te publiceren. Een jaar later werden de publicaties bekroond met een Pulitzer Prize.

Maar wat hebben de Panama Papers al betekend voor de staatskassen over de hele wereld? Uit een rondvraag van het ICIJ blijkt dat wereldwijd al 1,2 miljard dollar of 1,07 miljard euro is geclaimd door politie-, justitie- en fiscale diensten. Dat is een minimumbedrag. Veel landen geven niets prijs over hun fiscale dadingen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk gaat het om meer dan 252 miljoen dollar. De Franse fiscus kon al 136 miljoen dollar recupereren en verwacht dat het bedrag nog zal stijgen. Voor Australië brachten de Panama Papers al 92 miljoen dollar op.

16 miljoen In ons land heeft de fiscus in 200 Panama Papers-dossiers al 16,2 miljoen euro geclaimd aan belastingen en boetes.

In België staat de teller van de Bijzondere Belastinginspectie op 16,2 miljoen euro (18,1 miljoen dollar) aan belastingen en boetes. Dat bedrag is de uitkomst van 200 Panama Papers-dossiers die de fiscus heeft geopend. Maar er zijn nog 64 andere dossiers in behandeling.

Is dat veel of weinig? Ter vergelijking: de Canadese fiscus heeft nog maar 6,8 miljoen dollar aan belastingen en boetes gehaald uit 66 onderzoeken. Maar in IJsland haalde de fiscus al 25,5 miljoen dollar uit 24 Panama Papers-onderzoeken.

Als we kijken naar andere datalekken waarmee de Belgische fiscus aan de slag ging, liepen de bedragen hoger op na de lekken bij de Liechtensteinse LGT Bank (101 miljoen euro) en HSBC in Genève (493 miljoen), maar lager bij Offshore Leaks (1,9 miljoen) en de bank UBS (462.000 euro). Voor LuxLeaks - de akkoorden met de Luxemburgse fiscus die De Tijd ook samen met het ICIJ in 2014 onthulde - staat de teller op zo’n 22 miljoen euro. De in 2017 gelekte Paradise Papers leverden nog geen bijkomende belastingclaims op.