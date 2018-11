Fonds van Rob Heyvaert stapt in datareus Dun & Bradstreet

De instap van Heyvaerts fonds Motive Partners hangt samen met een eerder deze maand goedgekeurd plan om Dun & Bradstreet van de beurs te halen. Dat gebeurt via een overname door een groep investeerders onder leiding van de fondsen CC Capital, Bilcar, Cannae Holdings and Thomas H. Lee Partners.

Motive Partners heeft nu bekendgemaakt dat het meestapt in dat consortium. De overnamedeal is zo'n 7 miljard dollar waard.

Capco

Rob Heyvaert maakte fortuin met zijn fintechbedrijf Capco, dat hij aan het Amerikaanse FIS verkocht, het bedrijf dat ook Clear2Pay van Jurgen Ingels overnam. Met Motive Partners zit hij aan het stuur van een miljardenfonds dat in financiële technologie investeert. Recent investeerde het in de Zwitserse leverancier van software voor private banking Avaloq en in LMRKTS, dat banken helpt besparen door overbodigheden in wisselkoersen weg te werken.