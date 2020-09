Fortis-puin is geruimd, heropbouw Ageas heel stuk gevorderd

Als CEO van Ageas heeft Bart De Smet in tien jaar de kwalijke erfenis van Fortis grotendeels opgeruimd en de onderneming weer op de kaart gezet als internationale verzekeringsgroep.

Zelden nog wordt de directe link gelegd tussen Ageas en het onfortuinlijke Fortis, de Belgisch-Nederlandse financiële dienstengroep die in de bankencrisis van 2008 met veel gedruis in elkaar stortte. Ageas is nochtans de rechtsopvolger van Fortis. Na het uiteenvallen van de Fortis-groep bleef de onderneming zitten met de Belgische en internationale verzekeringsactiviteiten én met een heleboel juridische claims, burgerrechtelijke en strafrechtelijke, die voortvloeiden uit het Fortis-debacle.

In juni 2009 ruilde Bart De Smet het CEO-schap van AG Insurance, de Belgische Fortis-verzekeringsdochter, in voor dat van de in puin liggende Fortis-holding. Voor die job stonden toen weinigen te dringen. De opdracht was niet eenvoudig: enerzijds de kwalijke Fortis-erfenis zo goed mogelijk proberen af te wikkelen en de kosten ervan voor de onderneming beperkt te houden, anderzijds proberen opnieuw meerwaarde te creëren met de overgebleven verzekeringsactiviteiten, allebei in het belang van de beproefde aandeelhouders.

Zeker in de eerste jaren woog de Fortis-erfenis loodzwaar. De vele rechtszaken in België en Nederland slorpten veel tijd en energie op.

Zeker in de eerste jaren woog de Fortis-erfenis loodzwaar. De vele rechtszaken waarmee de onderneming werd geconfronteerd, in België en Nederland, slorpten veel tijd en energie op. Tegelijk was het zaak te vermijden dat een eventuele nadelige rechterlijke uitspraak grote financiële implicaties had voor de maatschappij. De zware schadeclaims hingen als een zwaard van Damocles boven de onderneming.

Naamsverandering

De Smet probeerde meteen een breuk te maken met de Fortis-periode. Een belangrijke stap was de naamsverandering in 2010 naar Ageas. In de eerste plaats een cosmetische operatie, maar een met een significante psychologische impact.

Een tweede stap was de omgekeerde aandelensplitsing in 2010, waarbij tien aandelen werden samengevoegd tot één en de aandelenkoers opeens noteerde op 17 in plaats van 1,7 euro. Aan de onderliggende waarde voor de aandeelhouders veranderde het niets, maar psychologisch maakte het een wereld van verschil.

Nog een hypotheek werd gelicht met de verkoop van een portefeuille rommelkredieten van Fortis die ondergebracht waren in het vehikel Royal Park Investment - waarvan Ageas de grootse aandeelhouder was - aan het Amerikaanse investeringsfonds Lone Star in 2013.

Een beslissende stap zette Ageas in 2016 met het voorstel de rechtszaken minnelijk te schikken met een betaling van 1,3 miljard euro.

Een beslissende stap zette Ageas in 2016 met het voorstel aan procederende Fortis-aandeelhouders om de rechtszaken minnelijk te schikken met een betaling van 1,3 miljard euro. Die schikking werd in 2018 door het Gerechtshof in Amsterdam bekrachtigd. Daardoor werd Ageas verlost van een heleboel rechtszaken - maar niet allemaal.

De verzekeringsgroep maakte ook werk van het afwikkelen van financiële verplichtingen die voortvloeiden uit schuldinstrumenten die Fortis destijds had uitgegeven en die fraaie namen hadden als FRESHES en CASHES.

Azië

Het opkuisen van het Fortis-puin maakte dat de resultaten van Ageas steeds minder beïnvloed werden door onaangename verrassingen uit de Fortis-erfenis, en dat de focus stilaan weer meer kwam te liggen op de ontwikkeling van de operationele verzekeringsactiviteiten.

De Smet maakte er ook werk van die te stroomlijnen en verder uit te bouwen. Hij zette daarvoor in op overnames in het buitenland - met AG Insurance heeft Ageas al de grootste verzekeraar in België. Hij benutte daarbij het potentieel van een van de schaarse goudklompjes die Ageas in de Fortis-erfenis meekreeg: de activiteiten in Azië.

515 miljoen winstbijdrage De aan Ageas gelieerde verzekeringsondernemingen in negen Aziatische landen droegen afgelopen jaar 515 miljoen euro winst bij.

Ageas versterkte de afgelopen jaren zijn aanwezigheid in Azië, vaak via joint ventures, in onder meer India, de Filipijnen en Vietnam. Vorige week nog raakte bekend dat Ageas 340 miljoen euro investeert in de herverzekeringsdivisie van China Taiping, zijn Chinese partner van lange datum. De aan Ageas gelieerde verzekeringsondernemingen in negen Aziatische landen tellen samen 31.000 medewerkers en droegen afgelopen jaar 515 miljoen euro winst bij. Dat is bijna de helft van de groepswinst van Ageas.

In Europa zette Ageas vooral in op Portugal, onder meer door de overname van de plaatselijke AXA-dochter. Daarnaast is de groep actief in het Verenigd Koninkrijk, waar ze een belangrijk motorrijtuigen- en brandverzekeraar is.

Recordwinst

Ageas boekte afgelopen jaar bijna 36 miljard euro premie-ontvangsten, 11 procent meer dan in 2018. De nettowinst kwam uit op 979 miljoen euro, het beste resultaat ooit.