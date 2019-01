Fortis-schikking Ageas wordt definitief

Er is geen weg terug voor de historische schikking van 1,3 miljard euro die de Belgische verzekeringsreus Ageas sloot met de Fortis-aandeelhouders en hun belangenorganisaties om de strijdbijl over de val van Fortis te begraven. De gedupeerde aandeelhouders hadden Ageas op allerlei fronten voor de rechter gedaagd, maar laten hun rechtszaken vallen als onderdeel van de regeling in der minne.

Ageas meldt vrijdag dat de schikking, de grootste dergelijke regeling in Europa, definitief wordt. Krachtens de schikkingsovereenkomst had Ageas de mogelijkheid om de schikking te beëindigen als het vergoedingsbedrag dat vertegenwoordigd wordt door opt-outkennisgevingen 5 procent van het totaal van 1,3 miljard euro overschrijdt.

Zeer beperkt aantal

Daarmee is de allerlaatste horde genomen. De beslissing ligt in de lijn van de verwachtingen, maar komt vroeger dan verwacht. Bart De Smet, de CEO van Ageas: 'Nu kunnen we eindelijk de bladzijde omslaan, in het belang van alle getroffenen, alsook Ageas en zijn stakeholders.'