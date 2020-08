'Foutje' van 900 miljoen dollar plaagt Citibank

De Amerikaanse bank Citibank heeft per vergissing 900 miljoen dollar op verschillende bankrekeningen gestort. Nu zit ze met een probleem: een van de ontvangers, het hefboomfonds Brigade, weigert het geld terug te storten.

Citibank zit in de problemen na een foute storting. Vorige week maakte de bank, in de top vijf van grootste banken in de VS, per ongeluk 900 miljoen dollar over naar een veertigtal bankrekeningen. Door een 'administratieve fout' werden bedragen gestort die ruim honderd keer groter waren dan bedoeld.

1,5 miljoen dollar intrest Citibank wilde 1,5 miljoen dollar overmaken naar Brigade, maar door een 'administratieve fout' werd dat een veelvoud.

Citigroup, het moederbedrijf van Citibank, vroeg meteen het geld terug. Volgens het financiële persbureau Bloomberg recupereerde het al ongeveer de helft van het astronomische bedrag, maar niet iedereen werkt mee. Zo weigert het hefboomfonds Brigade het geld - in zijn geval 175 miljoen dollar - terug te storten, 'omdat het al werd doorgestort naar andere fondsen'.

Daarop diende Citigroup een klacht in bij de rechtbank in New York. Die moet beslissen of Citigroup zijn geld - dat volgens de bank 'een glasheldere vergissing' betreft - zal terugzien. Na een eerste hoorzitting dinsdag slaagde Citigroup er al in de 175 miljoen dollar te laten bevriezen. Later deze week volgen meer zittingen.

Revlon-vete

Net als Brigade zijn alle andere betrokkenen in het 'foutje' van Citibank schuldeisers van het beautymerk Revlon. Dat Amerikaanse concern torst een schuldenberg van ruim 3 miljard dollar en zit verwikkeld in een juridisch dispuut met zijn schuldeisers. Die hebben geen vertrouwen meer in de situatie na de passage van het coronavirus. In het tweede kwartaal van 2020 zakte de verkoop bij Revlon met bijna 40 procent. Het aandeel noteert ruim de helft lager dan begin maart, de start van de coronacrisis.

Schermvullende weergave Cosmeticamerk Revlon zag de verkoop in het tweede kwartaal zakken met 40 procent. ©Bloomberg

De drie fondsen eisen nu de onmiddellijke terugbetaling van een lening die normaal tot 2023 loopt. Citigroup staat in voor de administratie van dat dossier. Op 11 augustus had het de bedoeling om de intresten op die lening terug te storten naar de schuldeisers, maar daar ging het mis. Uit juridische documenten blijkt dat Brigade eigenlijk een bedrag van 1,5 miljoen dollar moest ontvangen - de intresten op de Revlon-lening van 174,7 miljoen dollar - maar in de plaats daarvan 176,2 miljoen dollar zag verschijnen.