Franse fintechbelofte plant zomeroffensief op Belgische verzekeringsmarkt

De Franse fintechbelofte Alan wil vanaf deze zomer ook in België de concurrentie aangaan met klassieke verzekeraars door hospitalisatiepolissen te combineren met extra gezondheidsdiensten. Met de Franse miljardair Xavier Niel en het Singaporese staatsfonds Temasek aan boord is cash alvast geen probleem.

Met Alan komt een van de snelst groeiende spelers uit de Franse fintechwereld naar ons land. De Parijse groep, die nog maar drie jaar geleden werd opgericht, biedt volledig digitaal allerhande gezondheidsverzekeringen aan aan bedrijven en particulieren. Denk daarbij aan hospitalisatieverzekeringen, maar ook bijvoorbeeld dekkingen voor tandzorg, brilglazen of hoorapparaten.

Online mediteren

De formule lijkt aan te slaan, want vorig jaar zag Alan zijn aantal klanten in Frankrijk verdrievoudigen naar bijna 70.000 en draaide de groep een omzet van ruim 50 miljoen euro. Alan hoopt dat succesnummer vanaf deze zomer over te doen in België, waar het kantoren zal openen in Gent en Brussel. Tegelijk probeert Alan ook zijn eerste stappen te wagen in Spanje.

‘Tegen deze zomer komen we met een hospitalisatieverzekering die gekoppeld wordt aan andere gezondheidsservices’, zegt Cédric De Vleeschauwer, een voormalig manager van het Gentse softwarebedrijf Showpad, die de Belgische tak van Alan zal leiden. ‘Die extra diensten kunnen bijvoorbeeld een verdere terugbetaling zijn van bepaalde vaccins. Maar we zetten ook in op gezondheidspreventie. In Frankrijk biedt Alan tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld gratis teleconsultaties met artsen aan en zijn er zelfs online meditatiesessies mogelijk. We willen ons niet zozeer profileren als verzekeraar, wel als gezondheidspartner.’

Veel groeikapitaal

Alan zal zich met zijn nieuwe producten in eerste instantie voornamelijk richten op bedrijven. Geen evidente markt, want de meeste ondernemingen kloppen voor de hospitalisatieverzekering van hun personeel aan bij grote spelers als AG Insurance, AXA, DKV of Ethias. ‘Bij de start focussen we nu vooral op start-ups en scale-ups’, reageert De Vleeschauwer. ‘We werken puur digitaal en bieden een ruimere service aan dan de klassieke verzekeraars. Dat aanbood slaat vooral aan in de starterswereld, merken we.’