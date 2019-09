Franse verzekeringsbelofte Alan plant Belgisch offensief

De snel groeiende Franse fintechspeler Alan, met miljardair Xavier Niel als aandeelhouder, wil vanaf volgend jaar vernieuwende gezondheidsverzekeringen aanbieden in ons land.

Met een volledig digitaal aanbod aan gezondheidsverzekeringen voor zowel bedrijven als particulieren, is Alan in een mum van tijd uitgegroeid tot een van de lievelingen van de Franse fintechwereld. De Parijse groep werd slechts drie jaar geleden opgericht, maar haalde in die tijd wel al bijna 80 miljoen euro aan groeikapitaal op bij invloedrijke geldschieters.

De Franse telecomentrepreneur Xavier Niel is daar een van, maar ook het Silicon Valley-fonds Index Ventures en Portag3 zijn van de partij. Portag3 is het vehikel van de Canadese zakenfamilie Desmarais, in ons land vooral bekend als de strategische partners van de Frère-dynastie.

Meer helderheid

Alan is naar eigen zeggen de eerste speler op de markt voor gezondheidsverzekeringen die volledig digitaal werkt. Door volop in te zetten op nieuwe technologie wil de groep de prijzen drukken en meer helderheid brengen in de vaak nogal onduidelijke tariefstructuren in de sector.

Voorlopig richtte de groep zich enkel op ondernemingen. Met succes: in Frankrijk hebben 38.000 werknemers van 2.750 bedrijven zich aangesloten. Nu wil Alan een versnelling hoger schakelen. Naast nieuwe formules voor medewerkers in de hotel- en restaurantindustrie biedt het voortaan ook producten aan voor particuliere klanten. Tegelijk wil de verzekeraar ook voet aan de grond krijgen in Spanje en België.

Kantoor in België