Fransen nemen controle over verzekeringsmakelaar Wilink

Door de overname van nog twee andere kantoren zou die omzet eind dit jaar boven 35 miljoen euro gaan, ondanks corona. Maar Wilink Insurance wil nog sneller groeien om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de consolidatie die al enkele jaren aan de gang is in de Belgische makelaarsbranche.

De deal die Wilink Insurance deze zomer met het Franse LFPI bereikte, moet de groep daar de middelen voor geven. LFPI, dat deel uitmaakt van de Franse zakenbank Lazard, neemt voor een niet nader genoemd bedrag een meerderheidsbelang van 51 procent in Wilink Insurance. De resterende 49 procent blijven in handen van de bestaande aandeelhouders, waarvan 5 procent bij het management zit.

Wilink Insurance is een onderdeel van het grotere Wilink, dat zes jaar geleden ontstond uit de fusie van de twee Waalse makelaars Elitis en FINB en de Gentse financiële planner BFO. Wilink is ook actief als vastgoedspecialist en financieel planner, maar die activiteiten vallen buiten de deal met LFPI.

Voor het Franse LFPI gaat het om de tweede deal in ons land. Het fonds, goed voor 5 miljard euro aan vermogens onder beheer in Europa, was acht jaar geleden al in Arcomet gestapt, de Limburgse kranenverhuurder die intussen met het Franse Matebat is samengsmolten tot de nieuwe groep Uperio.