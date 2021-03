Frères splitsen familiale groep in twee gelijke delen

Frère-Bourgeois, de topholding van het imperium van de Frères, wilt zich in tweeën splitsen. Een juridisch-technische aanpassing, zegt men op de hoofdzetel in Charleroi. Of schuilt er meer achter?

Frère-Bourgeois is de topholding van de groep van de familie Frère. Die overkoepelt de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM, de vroegere spilholding van de familie) en - via enkele tussenvehikels - de participatie van de Frères in het beursgenoteerde GBL . Onder Frère-Bourgeois vindt men ook het vehikel Financière de la Sambre, dat een reeks andere activa beheert, zoals onder andere jachtdomeinen en bossen.

Uit de bijlagen van het Belgisch Staatsblad blijkt dat de familie van plan is haar topholding in twee stukken te splitsen en de activa te verdelen tussen de vennootschappen FG Bros - een naam die lijkt te verwijzen naar Gérald Frère - en de Frère-Bourgeois Holding. De twee nieuwe holdings nemen volgens het plan elk ongeveer de helft van de activa van Frère-Bourgeois over.

Bij de Frère-groep zijn ze zoals traditioneel karig met commentaar. 'Een juridisch-technisch vereenvoudiging', klink het. De splitsing komt er kort na de oprichting van Eagle Capital door Gérald en Ségolène Frère, de twee kinderen van wijlen Albert Frère. Zij brachten enkele weken geleden hun controle over de GBL-groep onder in die nieuwe holding.

Wijn, koffie en luiers

De vele holdings van de Frères omvatten een breed imperium. Via NPM zijn ze onder meer aandeelhouder van het wijndomein Cheval Blanc, de Franse tv-zender M6 en de Italiaanse koffiemachine- en capsuleproducent Caffitaly. Ook de specialist in aardobservatiegegevens CLS, de leverancier van ingenieursdiensten Akka en het Britse onlineplatform voor tweedehandswagens Cazoo zitten in NPM's portefeuille.