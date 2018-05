GBL botst op nieuwe boekhoudregels

Met een beurskoers die de Bel20 klopte en een portefeuillewaarde van meer dan 19 miljard euro, heeft GBL een degelijk eerste kwartaal achter de rug. Maar door nieuwe boekhoudregels vertaalde zich dat niet in een hogere nettowinst.

De beursgenoteerde holding rond financier Albert Frère legde over de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst voor van 113 miljoen euro. Dat is ruim 51 procent minder dan wat GBL presteerde in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Toch is die terugval minder dramatisch dan hij lijkt, benadrukt topman Gerard Lamarche.

'Omdat we sinds Nieuwjaar de nieuwe boekhoudnorm IFRS 9 moeten volgen, kunnen we de meerwaarden die we boeken als we participaties verkopen, niet langer in onze resultaten opnemen, maar rechtstreeks op de balans. Bovendien werden onze eerstekwartaalresultaten vorig jaar opgekrikt dankij de stevige meerwaarde die we boekten op de verkoop van het schoenenmerk Golden Goose. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk deze kwartaalcijfers te vergelijken met die van vorig jaar.'

Druk voorjaar

De voorbije maanden wist GBL nochtans 80 miljoen euro aan meerwaarden te boeken op de verkoop van enkele participaties. Al is dat dus niet langer terug te vinden in de resultatenrekening.

Sagard, het vehikel dat onder de vleugels van GBL in niet-beursgenoteerde ondernemingen investeert, verkocht in het eerste kwartaal zijn belangen in Kiloutou, dat materiaal verhuurt voor de bouw en de industrie. Ook de deelneming in Alvest Group, wereldleider in grondafhandelingsapparatuur voor luchthavens, werd van de hand gedaan.

Al heeft GBL de voorbije maanden ook volop geïnvesteerd. Samen met de investeringsmaatschappij KKR legde de holding 250 miljoen euro op tafel om de margarinedivisie van Unilever over te nemen. Tegelijkertijd nam Sagard een meerderheidsbelang in Climater, een Franse specialist in luchtbehandeling.

Goudhaantjes

Ondanks alle turbulentie op de beurzen, heeft GBL er een uitstekende start op zitten, meent Lamarche. 'Onze netto-actiefwaarde, de waarde van onze investeringsportefeuille zonder de schulden, ging met 1 procent de hoogte in naar 19 miljard euro. En met een koerssprong van ruim 3 procent deden we het beter dan de referentie-indexen waar we ons aan meten.' Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van dit jaar daalde de Bel20 met 3 procent.

113 Jaarcijfers GBL boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 113 miljoen euro, 51 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral Adidas en Umicore ontpopten zich de voorbije drie maanden als de goudhaantjes binnen de beursgenoteerde investeringsportefeuille van GBL. Adidas, waarin GBL een belang aanhoudt van 7,5 procent, werd in die periode meer dan 18 procent duurder. Umicore, waarvan GBL net geen 17 procent controleert, won in het eerste kwartaal ruim 8 procent en verhoogde vorige week nog zijn winstverwachtingen.

LafargeHolcim

Maar dat neemt niet weg dat GBL met een aantal hoofdpijndossiers opgezadeld zit. Zo is de holding nog altijd verstrikt in een IS-kluwen rond de Frans-Zwitserse cementreus LafargeHolcim, waarvan het bijna 10 procent bezit. Ongeveer twee jaar geleden kwam aan het licht dat LafargeHolcim extremistische moslimgroepen steunde om een fabriek in Syrië open te houden. In het onderzoek naar dat schandaal werd de top van GBL vorig jaar eveneens ondervraagd - totnogtoe werd wel nog niemand beschuldigd.

Ook donderdag herhaalde topman Gerard Lamarche het standpunt dat GBL vorige week al had bekendgemaakt op de algemene vergadering. 'GBL is nooit op de hoogte geweest van eventuele feiten. Er is een intern onderzoek dat gevoerd werd door een onafhankelijk bureau en dat werd overhandigd aan het gerecht. We werken mee aan het gerechtelijk onderzoek maar kunnen geen verdere commentaar geven.'

Mineralen en melkrobotten

Ook voor een aantal andere belangrijke participaties van GBL is er dezer dagen werk aan de winkel. Imerys, de mineralenspecialist waarin de Frère-holding meer dan de helft bezit, kreeg recent nog een tik op de beurs na zwakke eerstekwartaalcijfers.

GEA, de Duitse melkrobottenspecialist, wordt dan weer belaagd door aandeelhoudersactivisten nadat de groep al meermaals zijn winstverwachtingen had verlaagd. Al lijkt GBL die Duitse crisis veeleer als een opportuniteit te beschouwen. Vorige maand trok de holding zijn belang in GEA nog op tot boven de 5 procent.

Ook in Ontex behoudt GBL nog steeds het volste vertrouwen. Niet evident, want de luierfabrikant waarvan GBL net geen 20 procent bezit, zit in de hoek waar de klappen vallen.