GBL krijgt migraine van Spaanse pretparken

Parques Reunidos, de Spaanse pretparkgroep boven Bobbejaanland, keldert op de beurs van Madrid na een nieuwe winstwaarschuwing. Extra zorgen voor grootaandeelhouder GBL.

GBL mag dan wel vooral bekend zijn als de grootaandeelhouder van grote multinationals zoals als Adidas, Umicore of LafargeHolcim, sinds een dik jaar heeft de holding ook een aanzienlijk belang in Parques Reunidos.

In april 2017 meldde GBL een belang van ruim 15 procent in de Spaanse groep, die behalve Bobbejaanland nog 59 andere pretparken in 14 landen uitbaat. Intussen heeft GBL dat belang zelfs opgetrokken naar 21,2 procent en is het de grootste aandeelhouder geworden. Steeds meer mensen gaan ook in eigen land op vakantie en bezoeken daar een pretpark, en bovendien zijn er nog bijzonder veel synergiemogelijkheden, lichtte GBL zijn nieuwste aankoop toen toe.

Natte lente, hete zomer

Dat die investering tot dusver nog geen gouden zet is gebleken, werd ook vrijdag weer pijnlijk duidelijk. Op de beurs van Madrid is het aandeel Parques Reunidos naar zijn laagste peil ooit gedonderd na een nieuwe winstwaarschuwing. Door de hittegolf die deze zomer over heel Europa rolde en het feit dat Spanje de natste lente sinds 1965 achter de rug heeft, lokten de parken van Parques Reunidos veel minder volk dan verwacht.

En dat vertaalt zich uiteraard in slechtere cijfers. Het bedrijf biechtte op dat de eerdere doelstelling om de brutobedrijfswinst dit jaar met minstens 10 procent op te krikken te hoog gegrepen bleek. Zowel die bedrijfswinst als de omzet zou hooguit met zo'n 5 procent aanzwellen, laat Parques verstaan. Als gevolg van de nieuwe winstwaarschuwing besloot CEO Fernando Eiroa zijn conclusies te trekken en op te stappen.

De koers van de Spaanse preparkgroep kelderde vrijdag na de bekendmaking van het nieuws tot het laagste niveau ooit met een daling van bijna 8 procent.

Waardering keldert

Een heuse nachtmerrie kan je de problemen bij Parques Reunidos misschien niet noemen voor GBL - de pretparkuitbater vertegenwoordigt uiteindelijk slechts 1,2 procent van de totale investeringsportefeuille van de Bel20'er.

Maar dat neemt niet weg dat GBL tot dusver allesbehalve pret heeft kunnen beleven aan dit Spaanse avontuur. Toen in de lente van 2017 bekend werd dat GBL een belang had opgebouwd in Parques Reunidos, werd die groep nog op zo'n 1,4 miljard euro gewaardeerd. Na de nieuwe koersval van vrijdag is dat nog ongeveer 825 miljoen euro.