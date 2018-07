GBL laat niet in zijn kaarten kijken over Ontex

Als hoofdaandeelhouder is GBL incontournable in het overnamedossier rond luierfabrikant Ontex. Maar de Frère-holding laat voorlopig nog in het midden of ze ingaat op het Franse bod op Ontex.

Sinds het Franse investeringsfonds PAI begin deze maand een overnamebod lanceerde op de Belgische luierfabrikant Ontex, zijn alle ogen op gericht op GBL . Het beursgenoteerde investeringsvehikel rond financier Albert Frère is immers de grootste aandeelhouder van Ontex, met een belang van 19,98 procent in de luierfabrikant.

De prijs van 27,50 euro per aandeel die PAI noemt, biedt GBL de kans om zonder verlies uit Ontex te stappen. Een elegante exit is verleidelijk nu Ontex onder druk staat door hoge grondstoffenprijzen en de aanhoudende malaise in Brazilië. Maar als GBL gelooft in een snel herstel, kan de Bel20’er ook beslissen om niets te doen of zelfs om Ontex samen met PAI van de beurs te halen.

Wellicht is PAI deze zomer klaar met zijn boekenonderzoek bij Ontex. Wat heb je anders te doen tijdens de vakantie? Gerard Lamarche CEO GBL

Maar GBL-beleggers die hadden gehoopt dat de holding dinsdag open kaart zou spelen bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers, waren eraan voor de moeite. ‘De raad van bestuur van Ontex heeft zich nog niet uitgesproken over het bod, maar heeft PAI wel de toelating gegeven om haar boeken grondig te onderzoeken’, zei GBL-CEO Gérard Lamarche.

‘Zolang dat onderzoek aan de gang is en het bestuur van Ontex geen beslissing heeft genomen, geven wij geen commentaar op dit dossier.’ Hoelang verwacht Lamarche dat de ‘due dilligence’ bij Ontex zal duren. ‘Wellicht neemt dat de hele zomer in beslag. Maar wat heb je anders te doen in deze vakantieperiode?’

Mode en melkrobotten

Zelf had GBL het de voorbije maanden nog behoorlijk druk. Begin mei bleek nog dat de groep haar volledige belang van 6,6 procent in het Britse modehuis Burberry had verkocht. De deal, die een meerwaarde van omgerekend 93 miljoen euro opleverde, was opvallend omdat GBL pas drie jaar voordien in Burberry was gestapt.

‘De groep beantwoordde aan de criteria die we hanteren voor onze investeringen,’ licht Lamarche die verkoop toe. ‘Maar we wilden dat de branche consumentengoederen, waarin we ook via andere bedrijven investeren, niet te zwaar begon door te wegen in onze portefeuille. Nadat de koers van Burberry was gestegen hebben we dan besloten te verkopen.’

Tegelijk schroefde de Frère-groep wel haar belang verder op in GEA, een Duitse fabrikant van melkrobotten. In de loop van deze lente krikte GBL zijn belang verder op naar 7,40 procent. Door operationele problemen en een wissel van het management stond GEA lange tijd onder druk op de Duitse beurs, maar sinds eind juni is het aandeel wel aan een stevige remonte bezig.

