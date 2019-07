GBL richt pijlen op mega-callcenter

De inversteringsholding GBL voert exclusieve onderhandelingen om de Webhelp-groep over te nemen. Dat is een Frans bedrijf dat wereldleider is in klantendiensten. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 2,4 miljard euro.

GBL mikt op een meerderheidsparticipatie in de Franse groep, zo meldt het in een persbericht. Webhelp is momenteel in handen van private-equityreus KKR. Webhelp, met hoofdzetel in Parijs, behartigt klantenrelaties voor bedrijven onder meer via telefoon en social media. Het rekent grote namen als Bouygues, KPN, Vodafone en La Redoute tot zijn klanten.

Webhelp is een van de grootste callcenters in Europa. De groep is in ruim twintig landen aanwezig, waaronder in Belgiƫ, en telt meer dan 50.000 werknemers.